長沙灣爆水管路陷　的士跌落窿遭「洪水」沒頂　司機乘客及時逃生

長沙灣發生爆水管及路陷意外。周日（29日）約凌晨零時半，一輛的士駛過積水路面時跌落大窿，大半車身傾側更被水浸住，險被爆水管所湧出的「洪水」沒頂，所幸司機及乘客及時逃生，其中司機疑腳部受傷，由救護車須送院治理。

及至凌晨2時左右，涉事的士已幾乎全面浸沒，從附近天橋鳥瞰，只見到一個車輪在「漩渦」之中。



運輸署於凌晨1時26分發佈：因水管爆裂，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。警方指，爆水管影響路面面積約30平方米。

的士跌落大窿，半邊車身被水浸住。(李家傑攝)

周日（29日）凌晨零時半左右，據報蝴蝶谷道轉入荔枝角道交界，近長沙灣警署對開往旺角方向路面突然爆水管，期間發生路陷。當時一輛載客的士沿中線駛至上址，司機疑被積水阻礙未能看清路陷情況，繼續前行，的士卻突然墮入窿內，動彈不得，而且被積水浸住。

的士跌落大窿，半邊車身被水浸住。(李家傑攝)

的士司機及乘客意外後自行脫困，其中乘客離昸現場，而的士司機則腳部受傷，感到頭暈及四肢麻痺，須送院治理。警方到場封路，所有東行車輛不能駛入荔枝角道往西九龍走廊方向。水務署人員正進行緊急維修。

就現場所見，涉事的士左邊車身有如半邊插入地下，同時被爆水管所湧出的「洪水」浸沒。大約至凌晨2時，涉事的士被浸至幾乎沒頂。此後，的士在水中「載浮載沉」，車身間中浮出水面。

有網上片段可見，涉事的士在意外後，尾輪一度不停空轉，似乎司機曾嘗試過踩油意圖脫困，但未能成功。

長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(李家傑攝)

沙事的士司機蕭先生表示，當時在區內載同一名男乘客前往觀塘，駛至上址時只見前方有積水，再駛前已「無得避」，一聲巨響後即跌落窿，車身隨之向左傾側。他指，當時水深只過了腳眼。故該男乘客選擇澗水逃生，乘其他的士離開。由於事後的士嚴重傾側，被問及會否擔心安全，他苦笑道：「擔心車內兩部電話」。

蕭直言曾試過救車，但不成功，約兩分鐘內警察到場著他離開。他表示，自己駕駛20年的士，從未遇過此等事情。

長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(李家傑攝)

的士司機蕭先生指，自己駕駛的士20年，第一次遇到此等事。(李家傑攝)

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