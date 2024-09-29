長沙灣爆水管路陷｜水務署派員清積水　墮坑的士車頂穿窿嚴重變形

荔枝角道近長沙灣警署今日（29日）凌晨發生爆水管路陷事故，一輛的士駛過積水路面時跌落大窿，車身傾側險遭「洪水沒頂」，所幸司機及乘客及時逃生，司機腳部受傷。事故後早上，水務署暫停涉事750毫米食水管部分供水，並派員到現場抽走積水，吊車上午9時許到場將墮坑的士吊走。



吊車將翻側的士吊上路面，人員把車扶正後可見的士車頂穿窿，車頭嚴重變形，擋風玻璃及前座車窗碎裂。隨後，工人加緊修復路面。

荔枝角道近長沙灣警署今日（29日）凌晨發生爆水管路陷事故，一輛的士駛過積水路面時跌落大窿，車身傾側險遭「洪水沒頂」，所幸司機及乘客及時逃生，司機腳部受傷。事故後早上，水務署暫停涉事750毫米食水管部分供水，並派員到現場抽走積水，以待吊車將墮坑的士吊走。（鄭嘉惠攝）

水務署表示，今日（29日） 凌晨接獲報告指荔枝角道近長沙灣警署有地下水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑750毫米食水供水管，遂暫停相關喉管部份的供水，事故現階段未有影響食水供應。為配合緊急維修工程，現場已實施臨時交通措施，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的道路需暫時封閉。

署方工程團隊在警方協助下正進行清理工作。為保障道路使用者安全，署方也安排雷達檢測路陷附近路面的管道，並會聯同渠務署及路政署作進一步檢視以了解事故成因，以及所需的路面修復範圍及安排細節。與此同時，署方工程團隊以就事故的緊急維修工程作好準備，以配合相關水管維修及路面修復工作，就有關事故對公眾構成不便表示歉意。

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事發於周日（29日）約凌晨零時半，據報蝴蝶谷道轉入荔枝角道交界，近長沙灣警署對開往旺角方向路面突然爆水管，期間發生路陷。當時一輛載客的士沿中線駛至上址，司機疑被積水阻礙未能看清路陷情況，繼續前行，的士卻突然墮入窿內，動彈不得，而且被積水浸住。

及至凌晨2時左右，涉事的士已幾乎全面浸沒，從附近天橋鳥瞰，只見到一個車輪在「漩渦」之中。

清晨6時半，運輸署宣佈：因水管爆裂，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道的全線仍然封閉。於葵涌道(往旺角方向)及蝴蝶谷道(往荔枝角道方向)的車輛不能駛入荔枝角道(往旺角方向)。受影響巴士第40、268X、63X、904、2A、6C、2X、32、42、30、50及795X號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如荔枝角道。

的士跌落大窿，半邊車身被水浸住。(李家傑攝)

的士司機及乘客意外後自行脫困，其中乘客離開現場，而的士司機則腳部受傷，感到頭暈及四肢麻痺，須送院治理。有網上片段可見，涉事的士在意外後，尾輪一度不停空轉，似乎司機曾嘗試過踩油意圖脫困，但未能成功。

長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(李家傑攝)

的士司機試圖救車不果

涉事的士司機蕭先生表示，當時在區內載同一名男乘客前往觀塘，駛至上址時只見前方有積水，本打算切線，但鄰線剛好有一輛巴士駛過，正當他打算收油時卻已「無得避」，「砰」一聲巨響後即跌落窿，車身隨之向左傾側。他指，當時水深只過了腳眼，但水位越來越高，故該男乘客選擇澗水逃生，乘其他的士離開。事後的士嚴重傾側，被問及會否擔心安全，他苦笑道：「擔心車內兩部電話」。

蕭直言曾試過救車，但不成功，約兩分鐘內警察到場著他離開。他表示，自己駕駛20年的士，從未遇過此等事情。

長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(李家傑攝)

的士司機蕭先生指，自己駕駛的士20年，第一次遇到此等事。(李家傑攝)

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