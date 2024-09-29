大埔元洲仔公園男子海面載浮載沉　昏迷送院搶救後不治

今日（29日）早上8時32分，大埔元洲仔公園一名男子在近岸邊的海面載浮載沉，消防及水警接報到場，將事主救起，惟事主獲救時已陷入昏迷，被送往那打素醫院搶救，惟最終證實不治。警方正調查事主身份及墮海原因。

