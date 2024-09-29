長沙灣爆水管路陷｜快線重開料明早全面通車　水務署：兩周交報告

荔枝角道近長沙灣警署今日（29日）凌晨爆水管致嚴重路陷，一輛的士跌落大窿翻側幾被沒頂，幸司機及乘客及時逃生。水務署表示，署方管理層已到醫院探望不適送院的司機，並致以慰問，亦會為的士車主就索償事宜提供適切協助。水務署續指，爆裂水管為1960年代敷設的鑄鐵製食水喉管，並無影響附近供水；署方正詳細調查事件，兩星期內向發展局提交報告。



今日傍晚約6時，現場荔枝角道往旺角方向快線已恢復行車，水務署計劃於明日（30日）早上6時前，全面重開該處行車線。

水務署今早（29日）派員到場抽走積水，將墮坑的士吊走。（鄭嘉惠攝）

今早9時許所見，水務署派員到場抽走積水，其後將墮坑的士吊走。署方指，凌晨接獲報告，荔枝角道近長沙灣警署往九龍方向行車道有地下水管爆裂，造成一個約4米乘4米、深2米的路面下陷；路陷前，一輛載着一名乘客之的士及時停下，司機和乘客已離開車廂。

署方工程團隊今早在警方協助及涉事的士車主同意下，已把該的士移離現場，並會為車主就索償提供適切協助。事件中，一名的士司機不適送院檢查，暫時沒有大礙，署方管理層已到醫院探望，並致以慰問。

早上完成清理事故現場的積水後，署方隨即進一步檢視，發現一條連接直徑750毫米主水管的300毫米食水供水管爆裂，涉事喉管是1960年代敷設的鑄鐵製食水喉管，供應長沙灣附近一帶的食水。由於水務署事後隨即派員暫停相關喉管的供水，並進行供水調度，因此未有影響附近用戶的食水供應。

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受事故影響，荔枝角道（往旺角方向）近蝴蝶谷道的全線需要暫時封閉，同時實行交通改道措施以配合緊急維修工程。水務署就事故對公眾及駕駛者構成不便深表歉意。

水務署工程團隊正進行緊急維修及相關路面修復工程，已於今日下午約6時恢復荔枝角道往旺角方向快線的行車，計劃於明日（30日）早上6時前，全面重開荔枝角道往旺角方向的行車線。另外，署方已完成在事故現場附近的荔枝角道往旺角方向進行透地雷達探測，初步探測地下結構狀況沒有異樣；為審慎起見，今明兩日將進一步在荔枝角道往荃灣方向的快線進行透地雷達探測。

的士跌落大窿，半邊車身被水浸住。(李家傑攝)

水務署現時採取多管齊下的措施，包括推行「風險為本水管資產管理計劃」、建立約2 400個「智管網」監測區域、設立「爆喉熱點」機制等，加強監測並陸續更換或修復個別較高風險水管段落 ，以減少水管爆裂或滲漏的風險。每年的水管爆裂事故已從2000年的約2,500宗大幅減少至2023年的34宗。今年截至8月，水務署共記錄20宗水管爆裂事故。

長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(李家傑攝)

事發於周日（29日）約凌晨零時半，蝴蝶谷道轉入荔枝角道交界、近長沙灣警署對開往旺角方向路面爆水管路陷。當時一輛載客的士沿中線駛至上址，司機疑被積水阻礙未能看清路陷情況，繼續前行，結果的士墮坑，動彈不得，被積水浸住。

及至凌晨2時左右，涉事的士已幾被浸沒，從附近天橋鳥瞰，只見到一個車輪在「漩渦」之中。的士司機及乘客意外後自行脫困，其中乘客離開現場，而的士司機則腳部受傷，感到頭暈及四肢麻痺，送院治理。

長沙灣警署外爆水管，的士跌落窿險被「洪水」沒頂。(李家傑攝)

的士司機試圖救車不果

涉事的士司機蕭先生表示，當時在區內載同一名男乘客前往觀塘，駛至上址時只見前方有積水，本打算切線，但鄰線剛好有一輛巴士駛過，正當他打算收油時卻已「無得避」，「砰」一聲巨響後即跌落窿，車身隨之向左傾側。他指，當時水深只過了腳眼，但水位越來越高，故該男乘客選擇澗水逃生，乘其他的士離開。事後的士嚴重傾側，被問及會否擔心安全，他苦笑道：「擔心車內兩部電話」。

蕭直言曾試過救車，但不成功，約兩分鐘內警察到場著他離開。他表示，自己駕駛20年的士，從未遇過此等事情。

的士司機蕭先生指，自己駕駛的士20年，第一次遇到此等事。(李家傑攝)

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