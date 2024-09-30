消防員八鄉少訊中心任兼職教練　疑搭兩女肩膀觸背部　涉襲擊被捕

八鄉發生涉及消防員的刑事案件。兩名女子前日（28日）報案，指在八鄉一活動中心被非禮。重案組接報追查後，昨日（29日）拘捕一名姓謝（52歲）本地男子，他涉嫌「普通襲擊」，正被扣查。



消息稱，涉案男子現職消防員，於上址任職兼職歷奇教練，指導射箭活動。事發當日，他曾搭住一名女合約員工的肩膀及觸及背部，事後她向另一女合約員工提及事件，對方反映有同類遭遇，最終報警求助。

一名男子涉嫌於前日（28日）在八鄉少年警訊永久活動中心非禮兩名女子。重案組接報追查後，昨日（29日）拘捕一名姓謝（52歲）本地男子，他涉嫌「普通襲擊」，正被扣查。（黃學潤攝）

另一消息稱，涉案消防員前日在八鄉少年警訊永久活動中心，帶領受訓學員活動期間，涉嫌非禮女教練，對方報警。

警方回覆查詢時表示，昨日（29日）接獲兩名女子報案，她們指前日（28日）在八鄉粉錦公路一活動中心，懷疑於工作期間被一名男外判員工非禮。元朗警區重案組第一隊接手跟進調查後，昨日在元朗區，拘捕一名姓謝（52歲）本地男子，他涉嫌「普通襲擊」，現正被扣留調查。

52歲姓謝男子前日（28日）在八鄉少訊中心，兼職擔任歷奇教練參與活動時懷疑非禮他人，被重案組以涉嫌普通襲擊將其拘捕。（黃學潤攝）

消防處回覆《香港01》指，一名屬員涉嫌干犯刑事案件被捕，重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。至於消防員是否容許兼職其他工作，涉事消防員兼職有否事先申請，消防處表示由於警方已對案件展開調查，沒有其他資料補充，