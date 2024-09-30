今天（30日）海關聯同衞生署控煙酒辦公室，在牛頭角上邨一帶公共屋邨，進行代號「迅雷」的打擊電話訂購私煙活動及售賣私煙廣告（俗稱點心紙）行動。於中午時分，海關人員在牛頭角上邨常盛樓巡邏期間，發現一名57歲中國籍女子在大廈走廊派發宣傳單張，於是聯同控煙酒辦人員立刻採取行動，截獲該女子及在其身上搜出約760張售賣私煙宣傳廣告單張。



海關聯控煙辦牛頭角上邨打擊私煙，57歲女子派傳單斷正。（海關提供）

控煙酒辦公室指分發吸煙產品廣告傳單屬違法行為。根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人士都不得展示、刊登、分發、廣播；或透過電影或在互聯網上放映煙草廣告。違例者一經定罪最高可被罰款港幣5萬元。如屬持續罪行，則在罪行持續期間，每日另加罰款港幣1500元。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衞生署控煙酒辦公室跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報派發私煙傳單活動。