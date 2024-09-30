土瓜灣4歲男童服藥亡｜父：腸病毒致呼吸困難　兒科醫生解構因果

土瓜灣一名4歲男童，昨日（29日）疑被母親餵食兩粒從內地帶來的草藥丸後昏迷，搶救7小時後不治，短短一生嘎然止步。消息稱，男童有氣喘病史；《香港01》今日（30日）聯絡上男童父親，他引述醫院醫生指，兒子是因腸病毒感染引致呼吸困難。



兒科醫生表示，腸病毒是經由腸道入侵身體，影響不同部位，不一定只引致腸胃疾病，亦可能會誘發心臟、腦部、呼吸困難等問題。不過，感染腸病毒致死的機會較低，如情況惡劣，必須立即求醫，切勿服用不知名藥物，「有潛在危險，嗰啲（藥）唔知乜嚟。」



香港港安醫院（荃灣）兒科顧問醫生楊萬鋒。

香港港安醫院（荃灣）兒科顧問醫生楊萬鋒稱，氣喘不一定等同哮喘，氣喘泛指氣管比常人過敏，容易出現呼吸困難、胸悶、咳嗽等症狀。如屬長期病史，醫生或會預先處方吸入式的霧化藥物，透過吸入方式將藥物輸送入氣管，令氣管擴張，患者有需要時便可「聞氣」舒緩。

楊醫生續稱，四周滿佈高傳染性、極為常見的腸病毒，腸病毒引致的病徵未必與「腸」有關，氣管過敏人士會較易「中招」。一般人如感染，會出現流鼻水等徵狀，數天便可痊癒；但如氣管過敏人士，可能會因此令情況加劇，導致呼吸困難，如及時得到治療，大多可無恙；否則確有機會引致生命危險。

兒科醫生趙長成則指，腸病毒是經由腸道吸收後入侵身體，繼而影響不同部位，除可能引致腸胃疾病、亦可能會誘發心臟、腦部、呼吸困難等問題。手足口病、小兒麻痺症等，腸病毒便是「元兇」。趙醫生重申，因感染腸病毒而致死的機會較低，如不幸喪命，有可能其他原因有關，藥物可能是其中之一，其所含毒素、衛生、份量或個別人士會否過敏等，均有影響。

楊醫生提醒，如氣喘病發，如有藥物可先立即「聞氣」；如情況無改善，必須立即求醫，切勿胡亂服食不知名藥物。趙醫生亦指，家長可留意幼童徵狀，如遇呼吸困難、面部變青甚至紫藍 ，應立即致電999或去醫院；較輕微者，亦要盡早求診，但大前提必須是正規醫療，非服用不知名藥物，「有潛在危險，嗰啲（藥）唔知乜嚟。」

涉事單位位於土瓜灣幸福大廈。（羅日昇攝）

案發於昨日（29日）中午12時18分，警方接獲一名姓鄧（37歲）女子報案，指其4歲兒子於新碼頭街3至5號幸福大廈一單位內暈倒昏迷，男童由救護車送往伊利沙伯醫院，昨晚7時不治。警方懷疑男童曾誤服藥物，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕鄧婦，她獲准保釋，10月上旬向警方報到。九龍城警區刑事調查隊第一隊已接手跟進。

消息稱，男童患有氣喘。昨日早約11時，男童疑氣喘病發，鄧婦用針筒協助向兒子餵食兩粒從內地帶來的草藥丸，惟相關藥物並無經過正式醫療處方；未幾，男童便暈倒昏迷。 鄧婦與丈夫見狀大驚，手抱兒子衝落街求救，恰巧遇上巡經警員，最後將男童送院。