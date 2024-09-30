51歲男疑個人理由發洩對社會不滿　五度剪斷上水國慶燈飾電線被捕

一名51歲男文員疑因個人理由，欲發洩對社會不滿，涉嫌五度以剪鉗剪斷上水港鐵站外慶祝國慶75周年燈飾的電線。他第五度犯案時，被調查的探員斷正，終被截停，涉嫌「刑事毀壞」罪被拘捕。警方初步相信他並非刻意針對任何與國家相關的事物進行破壞。



警方在被捕男子身上的環保袋中搜出一把藍色剪鉗及一條被剪斷的20厘米長電線。（左朗星攝）

警方指，民政事務總署於9月15日，在上水港鐵站連接上水廣場的行人天橋，安裝慶祝國慶75周年的燈飾，其後民政事務總署人員於9月19日、20日、21日及28日巡查時，發現燈飾電線四度被人剪斷，遂於昨日（9月29日）報警求助。

案件隨即交由大埔警區刑事調查隊跟進。探員今午（30日）前往案發行人天橋調查，下午4時許留意到一名形跡可疑的男子，遂暗中觀察，發現男子以剪鉗將其中一塊燈飾的電線剪斷。探員展開追截，成功將報稱文員的趙姓51歲男子截停，在其身上的環保袋中搜出一把藍色剪鉗及一條被剪斷的20厘米長電線。案件其後交由大埔警區重案組接手調查，被捕男子目前仍被扣留調查。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪最高可判監10年。

大埔警區刑事總督察譚婧珊表示，警方藉機會提醒，不論時地，若有人企圖作出破壞社會安寧的行為，警方會果斷執法，以保障國家安全、公共安全及公共秩序，並確保與十一國慶相關慶祝活動能安全有序進行。