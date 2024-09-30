有片｜北角民新街垃圾站現「鹿」蹤　赤麂狂奔穿插終卡喉管喪命

北角驚現「鹿」蹤！今日（30日）傍晚約6時14分，一名男子報案稱，在民新街41號垃圾站內有一隻「熊」。警員趕至發現一隻與鹿相似的動物，牠腳部受傷在垃圾站內狂奔，人員通知愛護動物派員協助。惟愛協人員趕抵，發現該動物已卡在喉管之間身亡。據了解，涉事動物為赤麂，其屍體被黑膠袋包裹，放在垃圾站內的動物屍體收集箱，其後由食環署人員檢走。



赤麂在北角民新街垃圾收集站內奔跑。（讀者提供片段截圖）

在垃圾站附近乘涼的巴基斯坦籍男子Ali，目擊赤麂現身經過。他受訪時表示，該隻赤麂身長約3呎、高約2呎，從垃圾站後面一個停車場走出，走到附近馬路欲向山上走去，惟疑被附近建築物的閘門阻擋，慌不擇路下爬出馬路，之後又跑入垃圾站。

Ali憶述，赤麂在垃圾站內「撞來撞去」一個多小時，他與一同乘涼的街坊見狀報警求助。從他們提供的影片見到，赤麂在一度在垃圾站內停下腳步，之後又跑入垃圾桶堆之中。另一片段則見到，赤麂被卡在垃圾站內的喉管之間，呼吸急速、身上有傷痕。

赤麂跑入北角民新街垃圾收集站內奔跑，被卡在喉管之間，身上有傷痕。（讀者提供片段截圖）

其後警員和愛協人員相繼到場，垃圾站便落閘，不讓其他人入內。Ali說，警員步出時，他們上前查詢赤麂去向，人員表示牠已「死咗」。愛協人員以黑膠袋包裹赤麂屍體放在垃圾站內的動物屍體收集箱，食環署人員其後檢走屍體處理。

赤麂跑入北角民新街垃圾收集站，最終死亡。（讀者提供）