油塘站乘客袋中物品冒煙着火　波及鄰座男子　裇衫燒穿窿受傷送院

今日（2日）上午8時57分，警方接獲巿民報案，指他在港鐵油塘站期間，其物品冒煙起火。人員到場後，初步懷疑起火源頭是一名乘客的袋，內有手提風扇的鋰電池，但確實起火物品仍有待進一步確認。火警導致毗鄰一名男乘客腰間灼傷，由救護車送院。港鐵指職員在車廂座椅上發現有物件燒著的痕跡，地上有懷疑燒著過的電池。



事主裇衫腰間位置燒穿。（翁鈺輝攝）

現場所見，一名男子左邊腰間有燒過痕跡，白裇衫燒穿窿及熏黑。他隨警員及救護員離開港鐵站，登上救護車送院檢查。

事主左手臂和左邊腰間有燒過痕跡，白裇衫熏黑穿窿。（翁鈺輝攝）

傷者26歲，並非物主。他乘搭將軍澳綫往北角，其間鄰座男乘客的袋內跌出物件，冒煙着火，燒到其裇衫，灼傷左邊腰間，他事後落車走到月台等候協助，其後由救護車送聯合醫院治理。涉事車廂的座椅也有熏黑，列車事後移到將軍澳車廠。

男乘客隨警員及救護員登上救護車。（翁鈺輝攝）

港鐵回覆查詢稱，今早約8時53分，一列將軍澳綫往北角方向列車駛往油塘站期間，有乘客按動緊急通話器，表示車廂上有乘客物件懷疑著火。車務控制中心接報後立即安排職員前往處理，並通知警方及消防處。

列車抵達油塘站後，職員隨即安排乘客落車，一位男乘客當時坐在懷疑起火的物件旁邊，他的背部受傷，其後他被送往醫院治理。

職員在車廂座椅上發現有物件燒著的痕跡，地上有懷疑燒著過的電池。公司其後安排該列車駛回車廠檢查，並協助警方及消防作進一步調查。

救護車到港鐵油塘站。（翁鈺輝攝）