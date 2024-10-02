有片｜石澳泳灘男子被浪捲走　救生員救回岸　昨兩泳灘接12宗求助

康文署一連兩日（1日及2日）宣布，由於大浪關係，港島南區、離島區及西貢區等多個泳灘懸掛紅旗，即該處游泳會有危險，呼籲市民切勿落水游泳。不過昨日石澳泳灘有市民無視警告堅持落水，結果被大浪捲出海，要由救生員拯救。救人片段在社交平台流傳，可見當時大浪洶湧，連救生員都「企唔穩」，幸好最終救生員合力將被困水中的人士救回岸，「見佢哋出動幾次，辛苦晒，香港救生員多謝你哋」。港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，昨日石澳泳灘和大浪灣泳灘分別接獲8宗及4宗救助個案，全部都是紅旗期間下水，他希望市民聽從救生員呼籲，注意個人安全。



多名救生員則在岸邊一面抵受著大浪衝擊，一面在拉繩準備救人。（網民何家耀片段)

片段來自facebook群組「香港風景攝影會」的網民何先生。片段甫開始，拍攝到石澳泳灘離岸約20米外有多人在水中隨海浪漂浮，多名救生員則在岸邊一面抵受著大浪衝擊，一面在拉繩準備救人。當時拍岸的大浪非常洶湧，甚至湧起白頭浪，上載片段的網民形容：「啲浪成4米幾高。」又指救生員已不斷呼籲泳客不要落水，但仍有人未有理會，結果被浪捲出海，要由救生員拯救，直言：「真的辛苦晒。」

片末，多名在海中漂浮的人士終於回岸，原來是多名救生員一直在水中團團圍著一名男子，將他救回岸邊，獲救男子疑似渾身乏力，要由救生員攙扶。

獲救男子疑似渾身乏力，要由救生員攙扶。（網民何家耀片段)

昨日石澳泳灘和大浪灣泳灘共接獲12宗救助個案

港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，影片中救生員拉「繩架」游近被困水中的男子，當接觸的目標人士後，岸邊的救生員就可以合力將他迅速拉回岸邊。他表示，昨日石澳泳灘和大浪灣泳灘分別接獲8宗及4宗救助個案，全部都是紅旗期間下水，均要救生員出手打救。

胡啟榮表示，近兩日風高浪急，已達到三號風球的程度，康文署亦已懸掛紅旗提醒泳客不要落水。他續指總有泳客不理會救生員勸告，他指康文署人員可選擇票控，但現時仍以勸籲為主，希望市民能夠多注意個人安全。

昨日一男子在大浪灣滑浪遇急流 由消防員救起

昨日（1日）今日上午10時許，大浪灣泳灘有一名男子在泳灘範圍外滑浪，被巨浪及急流推向泳灘範圍以外的石灘，結果由康文署職員報警求助。消防員到場後將該名男子救起。該男子在康文署所管理的泳灘範圍以外滑浪，康文署職員及消防員即時向該男子作出口頭警告。

康文署指，根據香港法例第132E章 《泳灘規例》第11(1)條。市民不得將滑浪板帶進供游泳人士使用的泳灘水域內使用。任何人違反上述規例即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2,000及監禁14天。