觀塘警反詐騙拘14人　多為傀儡戶口持有人　36受害人被呃2700萬元

鑑於近年詐騙案件及牽涉傀儡戶口的洗黑錢活動有持續上升的趨勢，觀塘警區刑事部人員根據線報及經深入調查後，9月15至28日在全港多區展開代號「曉光」（CLEARBREAK）的反詐騙行動，打擊科技罪案及網上騙案，並拘捕14人。調查發現被捕人涉及12宗騙案，36名受害人被騙走共約2,700萬元。



被捕人包括10名本地男子、3名本地女子及一名內地女子，年齡介乎19至72歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪行。

他們涉嫌與今年在全港多區發生的12宗騙案有關，包括網上求職騙案、網上購物騙案及網上投資騙案等。案件涉及36名受害人，年齡介乎19至73歲，損失金額共約2,700萬元。

調查顯示，大部分被捕人相信為傀儡戶口持有人，他們懷疑曾提供自己的個人銀行戶口資料，或被詐騙集團以金錢利誘開設銀行戶口，予犯罪集團作處理犯罪得益之用。

觀塘警區刑事部人員反詐騙行動，打擊科技罪案及網上騙案，並拘捕14人。（資料圖片）

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。除此之外，警方亦會徵詢律政司法律意見，針對戶口持有人相關的洗黑錢罪行向法庭申請加重刑罰，以起阻嚇作用。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。