海關再拘私煙買家　秀茂坪牛頭角3男女涉共買4000支煙被捕

由9月19日開始，海關聯同衞生署控煙酒辦公室展開為期三星期、代號「迅雷」的特別執法行動，以打擊在全港公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動。今日（10月2日）關員分別於秀茂坪及牛頭角，拘捕共兩男一女，檢獲共約34,000支私煙，市值約1.8萬元，應課稅值約13,106元。初步調查相信3名被捕男女為私煙買家。



今日下午，關員於秀茂坪安泰邨截查並拘捕一名50歲男子，並檢獲共約400支懷疑私煙，估計市值約1,800元，應課稅值約1,300元。初步調查相信被捕男子為私煙買家。

海關聯同控煙酒辦拘安泰邨一名50歲男私煙買家。

至晚上約7時半，關員再在牛頭角彩福邨截查及拘捕一名報稱包裝工人的44歲女子，檢獲共2,600支懷疑私煙，估計市值約11,700元，應課稅值約8,500元。

海關聯同衞生署控煙酒辦公室，在牛頭角彩福邨拘捕一名44歲女私煙買家，檢獲約2,600支私煙。（海關提供）

另外，於今晚約7時25分，關員亦在牛頭角樂華北邨，截查及拘捕一名報稱任職汽車技工的46歲男子，在其其攜帶的膠袋內檢獲共1,000支懷疑私煙，估計市值約4,500元，應課稅值約3,306元。海關經初步調查，相信被捕人購買私煙自用。

海關聯同衞生署控煙酒辦公室，在牛頭角樂華北邨拘捕一名46歲男私煙買家，檢獲約1,000支私煙。（海關提供）

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

海關提醒，若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衛生署控煙酒辦公室跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衛生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報派發私煙傳單活動。