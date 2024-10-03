有片｜西沙路公牛遭猛撞慘死　披血流淚街坊痛哭　綠的車頭變廢鐵

馬鞍山有牛隻被車撞斃。今（3日）晚約6時55分，一輛新界的士沿西沙路駛至泥涌附近時，撞倒一隻牛，其所戴頸帶亦被撞斷，最終證實不治。從讀者提供片段及網上影片可見，綠的車頭幾變廢鐵，牛牛捱撞後趴坐馬路中心，口、鼻及肚不停流血，瘋狂喘氣，眼角流淚。不少街坊見狀，邊哭泣、邊撫摸稱：「家慈，冇人可以再傷害你」、「一路好走」等，場面心酸；亦有街坊情緒激動，指責的士司機講大話。



西沙路牛牛守護隊吳小姐表示，該隻牛牛為3至4歲的公牛，名叫「家慈」，原本是和牛群一同於輋下村生活，近日疑因「打輸交」走到對面的西澳村、泥涌村；今日疑從西沙路橫過馬路想回到輋下村時，發生意外。

現場不少街坊及牛組織義工情緒激動。（羅日昇攝）

吳小姐表示，事發後家慈的左右後腿及腹肚均有受傷，不能站立；口、鼻亦有血水滲出。她續指，現時約有30至40隻牛牛生活於輋下村，但由於村內環境擠逼及不夠草吃，而企嶺下新圍的出口又被封閉，所以牛群紛紛都往西沙路及泥涌，往烏溪沙方向出走。她表示，今日「家慈」從西沙路橫過馬路，應是想回到輋下村，詎料發生意外。

牛牛被撞後左右腿部受傷，不能站立；肚及口、鼻均流血。（西沙路牛牛守護隊吳小姐提供）

牛義工何小姐哽咽稱「好難過」。她指，該處剛發展時，就有村民叫她幫忙照顧牛隻，至今擔任義工已經7年，當年就是看着「家慈」出生，如今發生慘劇，她直言「非常之難接受」。 現場亦有其他街坊於警車後方檢獲「家慈」的頸帶，指頸帶十分「硬淨」連刀都鋸不斷，但仍遭的士撞斷，可想而知當時車速十分高。

街坊於警車後方檢獲「家慈」的頸帶，指頸帶十分「硬淨」連刀都鋸不斷，但仍遭的士撞斷，可想而知當時車速十分高。（羅日昇攝）

牛牛捱撞後趴坐馬路中心，口、鼻及肚不停流血，瘋狂喘氣，眼角流淚。（車cam L（香港群組） ／Bosco Chu）

涉事的士車頭變成廢鐵。（羅日昇攝）

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涉事的士司機登上警車接受調查。（羅日昇攝）