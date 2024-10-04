2男扮兒子呃10萬保釋金　串謀詐騙罪成　加重刑期判囚31及56個月

2名男子於2022年涉「猜猜我是誰」電話騙案，被警方各以一項「串謀詐騙」罪名起訴。案件今年9月20日於區域法院判刑，法庭經審視後，批准加重刑期，判處該兩名33歲及41歲的男子分別31個月及56個月監禁。



2名男子分別被判31個月及56個月監禁。（資料圖片）

警方2022年12月14及16日以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名當年分別為31歲及39歲的本地男子。調查相信，他們與同年12月14日在紅磡區發生的一宗「猜猜我是誰」電話騙案有關。案中，一名當年92歲的男子收到一名自稱為其兒子的男子來電，聲稱自己涉及一宗刑事案件被捕，要求報案人交付10萬元保釋金。

九龍城警區重案組第二隊經徵詢法律意見後，起訴兩名被捕男子各一項「串謀詐騙」罪。案件今年9月20日於區域法院判刑。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》，就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，批准加重刑期，判處該兩名現年為33歲及41歲的男子分別31個月及56個月監禁。

警方高度關注電話騙案，呼籲任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。