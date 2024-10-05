尾隨剛提款者伺機盜竊　3印尼扒手落網　警揭涉7案共掠$27萬財物

警方偵破7宗在多個地區發生的「扒竊」及「企圖扒竊」案件，拘捕3名持護照到港的印尼籍疑犯。警方經調查後相信，他們是有預謀地跟進剛提款的受害人，乘對方不覺時，聲東擊西乘機下手盜去受害人的財物。7宗案件涉款共達27萬元，警方於昨日（4日）拘捕2男1女疑犯，他們正被扣查。



行動中，警方檢取的涉案現金。（王譯揚攝）

屯門警區重案組第二隊主管督察胡諾軒表示，屯門警區於今年9月接獲報案，受害人指於區內提取10萬元現金後，發現背囊被打開，袋內的現金被偷去。屯門警區刑事部聯同青山分區特遣隊展開調查，在區內多個高危地點作針對性部署，於昨日（4日）中午約12時，探員在屯門一廣場內發現2男1女疑犯。

當時3名疑犯正尾隨一名剛完成提款的人，形跡可疑。探員見時機成熟，隨即上前拘捕3人。被捕人年齡介乎39歲至47歲，據悉均為印尼籍，持護照到港。

行動中，警方檢取疑犯作案時所穿衣物。（王譯揚攝）

警方經調查後，揭發該扒竊團夥以類似手法多次作案，相信他們亦與5宗分別發生於上水、旺角、將軍澳、北角及元朗的扒竊案有關，連同9月在屯門發生，以及昨日被警方當場「斷正」的的兩宗案件，3名疑犯相信共涉及7宗案件，涉案失物合共約值27萬元。

胡諾軒表示，該團夥成員屬有預謀犯案，大多在可以提取現金的地方，例如銀行或櫃員機徘徊，尋找剛剛提款並持大量現金的受害人，並趁人多擠迫及受害人不備的情況下，以聲東擊西的手法分散受害人注意力，打開其背囊或手袋盜取財物。

警方相信是次拘捕行動已成功瓦解一個扒手團夥。3名被捕人現正被警方通宵扣查，案件交由屯門警區重案組第二隊跟進。

屯門警區重案組第二隊主管胡諾軒簡報案情。（王譯揚攝）

警方呼籲市民，在人多擠迫時應保管好財物，例如將手袋或背囊放於胸前，防止犯人有機可乘。市民提取大量現金時，應盡可能尋求家人或友人陪同，亦應時刻保持警覺，多加留意身邊有沒有可疑人徘徊。

警方重申，任何人如果觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》的「盜竊罪」，最高可被判處監禁10年，市民切勿因一時貪心，以身試法。