葵涌棄貓｜兩個月大貓咪烈日下被放保溫袋棄斜坡　義工：人神共憤

葵涌有初生小貓慘遭遺棄。一對夫婦昨早（5日）途經葵喜街時，發現路邊斜坡一個環保袋竟有動物小腳撐出，查看下赫見內有一隻僅約兩個月大的貓咪，烈日當空加上「保溫」，貓咪全身滾燙，只剩微弱呼吸。



夫婦慌忙聯絡組織「貓の地帶動物慈善」求助，幸送往動物醫院治療後，今日（6日）已有好轉。揭發事件的夫婦怒轟棄貓者「無良」；該組織亦指事件「人神共憤」，不排除貓咪是被繁殖者棄掉，呼籲市民提供資料，不排除會報警處理。



昨早（5日）揭發事件的夫婦，將小貓安放紙皮箱內，向組織「貓の地帶動物慈善」求助。（facebook「貓の地帶動物慈善 Cats’ Zone Animals Charity」）

義工：冇食嘢至少一兩日

「貓の地帶動物慈善」負責人Jim向《香港01》表示，初步相信貓咪為異國扁鼻貓，約兩個月大，組織現時為其改名「小荃」。Jim指，昨日接報後立即將小荃送往動物醫院治療，雖然沒有貓瘟等嚴重疾病，但驗血指數情況惡劣，血糖極低及嚴重貧血，幸打造血針、吊鹽水及葡萄糖水後，今日已稍為好轉。

雖然小荃幸保小命，但身體仍然虛弱，Jim推斷牠已良久未有進食，情況才會如此惡劣，「指數可以話係最低，棄置可能係一兩小時，但冇食嘢至少一兩日。」 他指小荃今日已可自行進食，但小腿無力未能站立，只能「趴住食」。

小貓經治理後，今日情況稍有好轉，可自行進食。（「貓の地帶動物慈善」負責人Jim提供）

熱心夫婦：邊個咁鬼死無良呀！

Jim引述揭發事件的夫婦稱「好嬲」，昨日早上約10時，兩人路經葵喜街近荃灣路時，發現路邊斜坡上有一個黑色保溫袋，初時以為普通垃圾，卻突然見到有動物小腳從邊緣的魔術貼空隙撐出，他們慌忙上前查看，即赫見內有小貓。

據了解，當時太陽猛烈，小貓又被放在保溫袋內，因此體溫很高，極為虛弱。夫婦二人最初以為小貓已死，仔細查看才發現牠仍有微弱呼吸，拍片時稱：「郁㗎郁㗎仲有呼吸，邊個咁鬼死無良呀！」他們於附近尋獲一個紙皮箱，將小貓安放箱內，並向「貓の地帶動物慈善」求助。

小貓在烈日當空下，被放於保溫袋內棄於葵喜街近荃灣路一斜坡。（facebook「貓の地帶動物慈善 Cats’ Zone Animals Charity」）

義工批：想佢（小貓）無聲無色咁死

義工接收小貓時，發現其身體狀況極差。Jim憶述：「佢未夠兩個月大，好虛弱，唔理就會死，但呢種情況我哋處理唔到，一定要去診所吊鹽水。」Jim估計，小貓是被繁殖場人士棄掉，「普通人唔鍾意動物都唔會咁，應該係慣犯，掉垃圾筒會識郁，驚動清潔工，掉斜坡就係想佢（小貓）無聲無色咁死。」

「貓の地帶動物慈善」對事件感到憤怒，並在facebook專頁發文聲討，形容貓貓在烈日暴曬下被放於保溫袋內棄置，等同虐待。Jim呼籲市民如目擊事件或有相關資料提供，可聯絡「貓の地帶動物慈善」；假如收集到更多證據，不排除會報警處理。

小貓經治理後，今日情況稍有好轉，可自行進食。（「貓の地帶動物慈善」負責人Jim提供）

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為讓動物承受不必要的痛苦，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。