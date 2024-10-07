金門數碼港地盤　紥鐵工人追300萬欠薪　負責人承諾兩周內出糧

數碼港一個地盤約100名紮鐵工人，指被拖欠約300萬元薪金，今日（7日）聚集在地盤外追薪，驚動警員調解。最後金門建築數碼港地盤負責人鄭先生到場，承諾會於兩星期內發放拖欠的薪金，暫時平息事件。



警員在場調停。（林澤鋒攝）

警員在場調停。（林澤鋒攝）

上午約8時，逾30名工人在數碼港地盤外高呼：「有汗出無糧出！」亦有人大叫：「我哋唔係嚟搞事，無錢出呀！」

工人代表朱先生表示，整個工程為期逾兩年，100名紥鐵工人受僱於二判寶登（興業）工程有限公司，被拖欠今年8月份薪金，每名工人被拖欠3至5萬不等，總數約300萬元。他續指，金門7月底突然不再用寶登，表示會找其他公司接手，又聲言會補上8月份的薪金，但至今10月未獲支薪。

工人朱先生表示，金門稱會補上8月份的薪金，惟至今未獲支薪。（林澤鋒攝）

警方到場調解，安排工人與金門及勞工處商討解決，惟工人堅持要勞工處人員到場處理才願意離開。其後金門數碼港地盤負責人鄭先生到場，承諾於明日起計兩星期內會直接向工人發放拖欠的薪金，金額約300萬，他指處理需時，但強調會盡快出糧，在場工人初步接受方案，隨即進入地盤登記資料。

金門建築數碼港地盤負責人鄭先生，承諾金門會於兩星期內發放所拖欠的薪金。（林澤鋒攝）

工人初步接受方案，眾人進入地盤登記資料。（林澤鋒攝）

根據《僱傭條例》規定，建造業的總承判商（俗稱大判）須負責代其屬下的次承判商（俗稱判頭）墊支該判頭拖欠工人的工資，以欠薪期最初的兩個月工資為限。