大潭水塘道香港國際學校地盤　60名工人拉橫額追薪過百萬

港島大潭水塘道香港國際學校延伸部份地盤工程，發生欠薪事故。逾60名工人指被拖欠薪金逾百萬元，今日（7日）早上拉起橫額追薪。



10多名二判工人拉起橫額，追討1月至今的薪金。（林澤鋒攝）

10多名二判工人拉橫額追薪。（林澤鋒攝）

二判泰華建築有限公司負責人黃先生表示，香港國際學校延伸部份地盤工程由2019年開始，受影響約60名工人是雜工，由今年1月份開始無糧出。他自己曾墊支出糧：「借錢都要出畀工人，如果唔出犯法。」但長此下去，不是辦法。

黃續指，大判是保華建築有限公司，香港國際學校聲稱已向「保華」支付工程費用，惟工人一直無糧出：「攞咗錢就係唔出畀你」。他希望藉今次行動施壓，並與校方商討，工程費用是否可直接支付工人。

二判負責人黃先生指，曾墊支出糧予工人。（林澤鋒攝）

黃又指，接手「保華」10多個地盤，多個地盤遭欠薪，香港國際學校地盤是其中一個，欠薪總數龐大，稍後將聯同工人到「保華」總部商討欠薪事宜。

香港建造業總工會理事長周思傑亦在場了解事件，他指，7月份起出現不少欠薪情況，形容「如火箭般快速上升」。周指最大原因是經濟不景，工程量自去年減少，據了解今年更減少三分之二，推斷明年年頭或年尾欠薪情況會更多。

周思傑又認為，由老牌建築商馮祥記集團清盤事件後，銀行貸款收緊，目前無論大判或二判，落實工程後會先與銀行進行貸款再開展相關工程；加上以前工程物料有3個月送貨寬限期，現在要先付錢或貨到收款，已至在資金鏈方面，特別是「保華」，相信陷入困局。

香港建造業總工會理事長周思傑指，工會目睹7月份起出現不少欠薪情況。（林澤鋒攝）