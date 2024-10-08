屯門67歲行山男失蹤第2日尋回　女兒：爸爸墮深坑　消防救起

67歲男子邱國義周日（6日）離開屯門住所往菠蘿山一帶行山後失蹤，警方、消防處、民安隊及民間搜索隊連日登山搜索，今日（8日）早上傳來新消息。救援人員於清晨5時38分左右，在屯門四疊潭及五渡水一帶尋獲邱國義。據知，事主意識虛弱，稍後或安排送院。



《香港01》早上7時許聯絡到邱的女兒，她確定尋獲父親的消息。邱女稱，今早6時接獲消防通知，指在一個深坑尋獲父親，已經將他救回地面，惟他「意識好弱，叫我哋要有心理準備」邱女稍後將匯合母親趕往了解。



【上午10:00更新】事主被發現倒臥在5米深坑，最終證實不幸離世。



民間搜索隊通宵搜尋失蹤男子邱國義。（香港守望者服務團提供圖片）

搜索犬出動搜尋失蹤男子。（香港守望者服務團提供圖片）

民間搜索隊通宵搜尋失蹤男子邱國義。（香港守望者服務團提供圖片）

早上8時，消防員及救護員等在良田坳集合，然後徒步上山，同時亦召政府飛行服務隊直升機前來協助。

救援人員在四疊潭及五渡水一帶尋獲邱國義，正設法送落山。（翁鈺輝攝）

救援人員於清晨5時半左右，在屯門四疊潭及五渡水一帶尋獲邱國義。

失蹤男子邱國義67歲，邱妻於周日（6日）晚上10時許報案，指丈夫於早上9時左右外出行山，平時傍晚回家，但一直沒有音訊，手機又未能接通，擔心他有危險。家人擔心不已，在網上發帖尋人。

失蹤男子邱國義，家人在網上發帖找尋。（網上圖片）

邱女昨日向記者表示，父親是銷售員，推銷油壓器，已處於半退休狀態，每星期返工兩三天，閒時在住所附近行山。

她續稱，一般而言父親外出行山，會於下午4至5點回家，但周日外出後一直不見其蹤影。家人利用「Find My iPhone（尋找我的iPhone）」手機應用程式，發現父親手機訊號在青大石澗附近，而據了解，父親未去過該處。

其後有行山隊提供消息，指在周日下午約1時，在青松紅壑見過其父，當時大家均往龍鼓灘方向前進，其父行動緩慢墮後；行山隊成員其後在方包石失去其父蹤影。

消防及民安隊等，昨日在菠蘿山一帶搜索。（資料圖片/蔡正邦攝）

警方、消防員及民安隊昨日（7日）曾登山搜索，範圍包括菠蘿山、龍鼓灘、青大石澗、花香爐頂及稔灣。

邱身高1.78米，約160磅，戴眼鏡，蓄白色短髮，最後露面時穿米色長袖上衣。