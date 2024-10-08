有片｜泊車惹爭執　客貨車司機遭車房職員叉頸打心口　警拘一男

荃灣發生普通襲擊案。昨日（7日）下午5時29分，一輛客貨車駛至荃灣享和街一車房外停泊，懷疑引起車房男職員不滿，兩人就泊車問題爭執，有人繼而動武。客貨車男司機事後報稱不適，由救護車送院治理，涉事車房男職員涉嫌「普通襲擊」被捕。網上流傳一段約2分鐘的閉路電視片段，可見二人不斷就泊車問題爆粗互罵，期間車房男職員更動武，拳打客貨車司機。



客貨車司機強哥接受訪問時指，昨日打算到涉事車房旁邊的店舖購買冷氣機「雪種」，遂將車短暫停泊車房外，豈料遭車房職員阻止，其後更被對方「兜拳窩心口」。



一名男子將一部客貨車停泊在荃灣享和街一車房外後，引起一名車房男職員不滿，雙方爭執及推撞，互相指罵。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

網上流傳一段長約2分半鐘的閉路電視片段，可見一輛客貨車停泊在荃灣享和街一車房外後，隨即引起一名車房男職員不滿，衝出路中心與司機爭執及推撞，雙方互相指罵，有人大罵：「X你老母啊！依家！」，期間旁邊有人嘗試調停及分隔二人。

一名男子將一部客貨車停泊在荃灣享和街一車房外後，引起一名車房男職員不滿，雙方爭執及推撞，互相指罵。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

客貨車司機返回座駕，將車駛前數米，惟下車後再與車房職員發生激烈爭執。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

及後，客貨車司機返回座駕，將車駛前數米，惟下車後再與車房職員發生激烈爭執，期間被對方「兜拳窩心口」、打頭及叉頸，旁人見狀立刻再分開兩人，期後客貨車司機疑似報警求助，片段就此告終。

客貨車司機下車後再與車房職員發生激烈爭執，期間更多次遭到拳頭及叉頸。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

客貨車司機下車後再與車房職員發生激烈爭執，期間更多次遭到拳頭及叉頸。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

客貨車司機下車後再與車房職員發生激烈爭執，期間更多次遭到拳頭及叉頸。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

旁人見狀立刻再分開兩人。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

客貨車司機強哥接受《香港01》訪問時指，昨日打算到涉事車房旁邊的店舖購買「雪種」，遂將車泊到車房門外。當時強哥詢問車房女職員可否將門外雪糕筒移開，讓他短暫「泊一泊」，取貨後立刻離開。惟停車不久，一名車房男職員不滿，並大聲喝罵：「我係呢度陀地，依家唔X畀你泊！」。強哥及男職員因而就泊車問題爭執，其後另一輛客貨車駛至，問強哥可否讓路，他於是再將車稍稍駛前，但該男職員再度不滿，著強哥下車。強下車後遭對方「兜拳窩心口」、打頭及叉頸，混亂期間，旁人嘗試調停並「箍住」他，結果再中多數拳。

強哥表示，警察到場後問他是否願意和解，但他認為自己是受害人，故拒絕。另一名客貨車司機亦願意提供車Cam替他作證。他事後到醫院驗傷，據他了解，涉事車房男職員被警方拘捕，但對方聲稱強哥開車門時撞傷他心口，所以才動武還擊。

客貨車司機疑似報警求助。（Kitty Chau/車cam L（香港群組））

警方表示，昨日下午5時29分，荃灣享和街25號一名54歲姓林男子及一名46歲姓黃男子，懷疑就泊車問題發生爭執。事後林男報稱不適，感到頭痛及肚痛，由救護車送往仁濟醫院治理；而黃男則涉嫌「普通襲擊」被捕。

警方今日於一帶加強巡邏。（Yuk Wong圖片）

有網民留言指，享和街的車房經常霸佔咪錶位，「享和街啲車房佬係咁X樣㗎啦，喺佢門口嗰度泊多陣出嚟X媽擦蟹，成日霸住啲錶位泊車又唔俾錢，喺後段永遠都唔會有錶位泊到！」，亦有人認為「間車房咁樣玩死自己，打完人哋，佢一定有手尾，之後人哋日日玩野報警抄牌，佢真係可以準備執笠咯。」