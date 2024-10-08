大角咀廢鐵回收場滅火筒疑爆開　男工被擊傷頭部命危

大角咀發生罕見工業意外。今日（8日）傍晚5時44分，警方接獲報案指，洋松街87號一間廢鐵回收場旁的後巷有滅火筒發生爆炸，一名72歲姓陳男工人被碎片擊中頭部，一度昏迷，其後救護員到場後，幸已恢復意識，男工人頭部受傷被送往伊利沙伯醫院治理，情況危殆。警方將案件列作「工業意外」，正調查意外成因。消防處回覆《香港01》查詢表示，人員在現場檢走爆炸的滅火筒，以及另外兩支有即時危險的滅火筒；事件起因則仍有待調查。



消防到場檢查，警方封鎖事發範圍。（左朗星攝）

現場所見，有兩支手提儲氣瓶式清水滅火筒在後巷。消防到場檢查剩餘的滅火筒，檢走懷疑爆炸的一支及另外兩支有即時危險的滅火筒。警方封鎖事發範圍。現場遺下染血紙巾和金屬零件。回收場負責人表示，回收場從事廢鐵回收，當時受傷男工人正在拆卸滅火筒的鐵部件，滅火筒突然彈起擊中工人額頭。現場亦有大批已被拆卸噴嘴的滅火筒。

回收場現場亦有大批已被拆卸的滅火筒。（左朗星攝）

一間廢鐵回收場對開有滅火筒發生爆炸。（左朗星攝）

根據消防處及環保署網站資料，滅火筒的處置和回收事宜，由環境保護署根據《廢物處置條例》（第354章），以及附屬法例《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》（第354C章）規管。已失效或棄置的滅火筒如仍載有化學物質或內存壓力，應視作化學廢物妥為處理和棄置。滅火筒擁有人如需處置或回收壓縮氣瓶，應先聯絡註冊消防裝置承辦商，以便安排回收。滅火筒內的氣體或物質如已耗盡，除壓後亦可作一般廢金屬回收處理。

早前本港曾發生同類滅火筒爆炸意外。今年8月23日，西貢一名男工人在搬運一個生鏽滅火筒期間，手推車撞向路邊消防栓，滅火筒疑墮地後隨即爆開。男事主走避不及被碎片打中受傷。