新裝單位塌牆壓死貓│裝修公司總監鞠躬致歉　稱師傅自發賠2萬元

一名貓主昨日（8日）在facebook群組張貼長文，痛斥裝修公司施工失誤，造成其愛貓不幸意外身亡的慘事，帖文引來各界關注，前往涉事裝修公司「品味．空間 Taste Interior Design」fb專頁留言狠批。



該間公司事後在fb回應事件，指出「最近收到一宗懸掛式家具的反饋，報告提到發生了罕見的家具倒下事件，並有小動物不幸喪生」，為了確保顧客的安全，公司主動聯絡涉及使用懸掛式家具的客戶，免費進行一次性的家具安全檢查，呼籲有關客戶若發現懸掛式家具有搖晃、傾斜或其他不穩定的情況，請立即聯絡公司，將會「提供免費的安全檢查及必要的維修服務」。



吳姓設計總監拍片回應事件。（「品味．空間 Taste Interior Design」fb專頁影片截圖）

吳姓設計總監同時拍片回應事件，多次向涉事客戶作出公開道歉，同時起身鞠躬。吳指出，從來沒有發生類似事件，收到涉事客戶通知指，圍身板塌下導致一隻小動物喪生，公司即時派員到場了解，打算提供傢俬重組及維修服務。但當時客戶非常哀傷，拒絕傢俬更換和維修。公司通知當時負責安裝的師傅到場跟進：「安裝師傅都落淚，並且實地作出致歉」，自發向客戶提出2萬元賠償。

吳稱，公司一直跟進和涉事客戶保持緊密聯繫，目前尚未清楚意外成因，客戶亦表示賠償金額未達到要求，所以未能達成共識。意外發生後，同事情緒同受影響，包括出現失眠等徵狀，近日大量網民討論事件，吳強調「冇人想今次事件發生」，希望客戶繼續支持。

涉事電視牆櫃整塊跌下，可見僅得兩口螺栓。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

貓主Chris於昨日（8日）下午，在facebook「天下貓貓一樣貓群組」上張貼一則長文，指其愛貓「阿布」因裝修失誤慘死命喪黃泉，同時帖文附有數張圖片，包括其愛貓生前照片、身亡後做告別儀式的圖片、以及一張其寓所塌電視牆櫃的相片等。而該塌電視牆的相片中可見，該電視牆背後僅有兩枝螺栓，而家居牆身亦只有該原本嵌入該兩枝螺栓的小孔。

文章指，貓主因想為其8歲家貓提供更安全舒適的活動環境，決定為家居裝修，豈料完工後，廳中的電視牆突然倒塌，壓死了家貓。貓主直斥裝修公司：「佢地敷衍了事，甚至在施工中連基本的螺絲都無安裝。」又指裝修公司事後「連一個正式道歉都無」，更企圖將責任推卸到一名完全未見過、與其裝修文案無關的師傅身上，並要求師傅向他們賠償2萬元。文章昨午（周二/8日）在網上「出街」後，不少網民到涉事裝修公司的facebook專頁「派嬲」，而公司則在昨日深夜11時左右出帖，指「#我們正在準備交代事件」。

8歲家貓阿布生前相片。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

「返到屋企望住空蕩蕩的角落，我嘅阿布已經唔係度，一場裝修事故，奪走了我個女條命。我無辦法釋懷，我一直以為，我精心為她打造的『新屋企』係為她好，但係原來我嘅決定卻害死咗她。」他續指，「我滿心歡喜咁決定為家裡裝修，本身想給阿布一個更安全、舒適的環境。她總愛到處跳，我希望她能有更多的活動空間，也能在家裡玩得更開心。我完全接受唔到我失去咗佢，我的錯誤殺死咗阿布，佢只可以無聲咁承受這場災難。」

貓主於帖文中直言，無法原諒涉事的裝修公司，皆因該公司除了沒有確保安全外，事後更連正式道歉也沒有，亦隻字不提其家貓被壓死：「作為『專業』的裝修公司，我覺得佢地應該知道點樣『正確』『安全』咁裝電視牆櫃，應該重視每一個細節，應該確保一切安全，但佢地（哋）無！佢地（哋）敷衍了事，甚至在施工中連基本的螺絲都無安裝，就係佢地既（嘅）疏忽，我唔喺屋企嘅時候成幅電視牆喺冧咗落嚟，砸死咗我的阿布。」