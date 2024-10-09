賣淫集團安排外地女來港到酒店交易　每月營業額$20萬　13人被捕

警方聯同入境處展開掃黃行動，破獲一個賣淫集團。該集團在社交平台以性感照作招徠，並安排泰籍及內地女子持旅遊證件入境，在北角一間酒店賣淫，每月營業額$20萬。行動中，執法人員拘捕13名男女，其中一人為骨幹成員。



行動中10名內地女子及兩名泰籍女子被捕。（馬耀文攝）

行動中10名內地女子及兩名泰籍女子被捕。（馬耀文攝）

警方東區警區反三合會行動組督察吳敏芳稱，警方留意到有賣淫集團在社交平台以女子的性感照片和片段作招徠，並安排泰國籍及內地女子於北角一間酒店提供性服務。經過情報分析及調查，得悉賣淫集團透過即時通訊軟件群組，指示該些女子訂購指定酒店，然後持旅遊簽證來港，再透過社交平台安排顧客到該些酒店與性工作者進行性交易。

集團骨幹成員向性工作者提供日用品、一次性毛巾、避孕套及上門收取犯罪得益，並以分帳形式向性工作者收取佣金，每個月營業額約20萬港元。

行動中警方檢獲一次性毛巾及避孕套等。（馬耀文攝）

行動中警方檢獲一次性毛巾及避孕套等。（馬耀文攝）

過去兩日（10月7日及8日），東區警區反黑組聯同入境處採取拘捕行動，以「依靠他人賣淫的收入為生」罪名拘捕1名34歲姓林本地男子，他是集團骨幹成員。此外，在酒店內拘捕12名女子，包括2名泰籍及10名內地女子（24至44歲），涉嫌違反逗留條件。全部被捕者現正被警方扣留調查，行動中檢獲與性工作有關的證物，包括避孕套、潤滑劑、漱口水及一次性毛巾等。

吳續稱，此賣淫集團營運約兩個月，性工作者每次收取400元至1,200元不等，以三七或五五拆帳。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「依靠他人賣淫的收入為生」一經定罪，最高刑罰可處監禁10年。