秀茂坪七旬過路婦捱紅VAN撞 重傷送院搶救 司機涉醉駕危駕被捕
撰文：黃學潤 馬耀文
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今日（9日）下午1時23分，秀茂坪曉光街及秀明道交界處一條行人過路線發生交通意外。一名老婦正過路至觀塘官立小學（秀明道）時，一輛紅色小巴沿曉光街駛至，右邊車頭撞倒老婦，令她飛彈約2米，倒臥在小巴車尾。73歲姓陳傷者昏迷送往伊利沙伯醫院搶救。
經警方調查，54歲姓吳小巴司機曾飲酒，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被警方拘捕，正被扣查。
從網上圖片可見，老婦腳流血受傷，一隻鞋飛脫數米外，地上遺下一條長長的血路。警方正調查意外成因。
現場消息指，涉事小巴目的地為旺角；小巴司機曾飲酒至今日凌晨1時許，他已被帶回警署協助調查。
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翻查資料，今次已是不足兩個月內，第二宗涉及小巴司機醉駕的交通意外。今年8月19日，一輛由裕民坊小巴總站駛往將軍澳的10M專線小巴，在裕民坊總站上客後，懷疑司機急急開車，一名74歲姓蘇男乘客「未坐定」跌倒，撞傷頭部，清醒送聯合醫院治理。事後60歲姓劉小巴司機被揭發「吹波波」達50餘度，比法例上例22度超標一倍多，他涉嫌「酒後駕駛」被捕。
▼8月19日觀塘裕民坊小巴意外揭司機涉酒後駕駛▼