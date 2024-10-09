秀茂坪七旬過路婦捱紅VAN撞　重傷送院搶救　司機涉醉駕危駕被捕

今日（9日）下午1時23分，秀茂坪曉光街及秀明道交界處一條行人過路線發生交通意外。一名老婦正過路至觀塘官立小學（秀明道）時，一輛紅色小巴沿曉光街駛至，右邊車頭撞倒老婦，令她飛彈約2米，倒臥在小巴車尾。73歲姓陳傷者昏迷送往伊利沙伯醫院搶救。



經警方調查，54歲姓吳小巴司機曾飲酒，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被警方拘捕，正被扣查。



老婦昏迷，救援人員到場將她送往伊利沙伯醫院搶救。（馬耀文攝）

從網上圖片可見，老婦腳流血受傷，一隻鞋飛脫數米外，地上遺下一條長長的血路。警方正調查意外成因。

事主腳流血受傷，一隻鞋飛脫數米外，地上遺下一條血路。（香港交通及突發事故報料區/畢爾包圖片）

現場消息指，涉事小巴目的地為旺角；小巴司機曾飲酒至今日凌晨1時許，他已被帶回警署協助調查。

小巴司機涉醉駕及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。（黃學潤攝）

小巴司機未能通過酒精呼氣測試，警方以涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷將他拘捕。（黃學潤攝）

一名老婦正由過至路觀塘官立小學（秀明道），一輛紅色小巴沿曉光街駛至，將老婦撞倒。（黃學潤攝）

地上遺下一條長長的血路。（黃學潤攝）

警方封鎖現場一帶調查。（黃學潤攝）

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事主受傷倒地，有途人協助報警。（網上圖片）

翻查資料，今次已是不足兩個月內，第二宗涉及小巴司機醉駕的交通意外。今年8月19日，一輛由裕民坊小巴總站駛往將軍澳的10M專線小巴，在裕民坊總站上客後，懷疑司機急急開車，一名74歲姓蘇男乘客「未坐定」跌倒，撞傷頭部，清醒送聯合醫院治理。事後60歲姓劉小巴司機被揭發「吹波波」達50餘度，比法例上例22度超標一倍多，他涉嫌「酒後駕駛」被捕。

▼8月19日觀塘裕民坊小巴意外揭司機涉酒後駕駛▼



警方安排拖車拖走涉事小巴調查。

8月觀塘裕民坊小巴總站一輛10M專線小巴，司機疑涉嫌酒後駕駛，警員在場調查。