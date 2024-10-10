旺角肉檔冷藏肉當新鮮肉出售遭釘牌　警拘1男涉發假誓原位重開

旺角廣東道一間肉檔，將冷藏肉當新鮮肉出售，去年遭食環署檢椌及除牌，但懷疑有人將店舖改頭換面，並隱瞞與上手持牌人的關係，在同一位置再次開檔經營。警方聯同食環署採取行動，昨日（9日）以涉嫌作出虛假法定聲明拘捕一名男子。

據了解，肉檔位於廣東道，被捕男子屬自僱豬肉買手。去年6月食環署將旺角一間肉檔釘牌，之後被捕男子接手，但於去年12月宣誓時，聲稱與上手牌主沒有關係，後來食環署發現他與上手肉檔牌主是工作伙伴關係。



食環署自6月下旬起，在東區和沙田區展開代號「珍珠」的先導執法行動。（政府新聞處圖片）

食環署九龍區檢控及牌照組總監黃立人稱，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售（即冒充新鮮肉）是損害消費者權益的不良營商手法，同時也構成食物安全風險。涉事新鮮糧食店將會被取消牌照，而持牌人、合夥人和店舖東主都不能再在同一地點重新經營相關業務。

為打擊此違規行為，食環署制訂了一連串的執法新策略，重點包括加強日常巡查、提升調查效率及在店舖違規後，強化重新發牌的審查關卡。

黃立人續稱，過去幾個月食環署以此新策略展開代號「珍珠」的先導執法行動。行動中，食環署證實一間新鮮糧食店以冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售，隨即取消其食店牌照；另外，又拒絕一宗涉嫌改頭換面在原址重新營業的牌照申請個案。由於該申請人同時涉嫌作出虛假聲明，食環署將個案轉交警方跟進。警方經調查後，採取了今次拘捕行動。

警方深水埗警區重案組第二隊案件高級督察梁偉軒（右）及食環署九龍區檢控及牌照組總監黃立人向傳媒簡報案情。（鄭嘉惠攝）

深水埗警區重案組高級督察梁偉軒交代拘捕行動稱，深水埗警區於今年8月接獲食環署的轉介案件，懷疑有人於去年12月向食環署牌照組作出虛假法定聲明，成功獲得臨時新鮮糧食店牌照，協助一間較早前因違規而被取消牌照的店舖，以改頭換面的方式在相同地點重新營業。

警方經調查發現，有人故意隱瞞與前任持牌人、合夥人、東主之間的業務聯繫，遂於昨日（10月9日）採取拘捕行動，在將軍澳區以「作出虛假法定聲明」罪拘捕一名64歲姓張男子，他故意向食環署牌照組作出虛假法定聲明獲取牌照，目的是令一間被取消牌照的新鮮糧食店在相同地點重新營業。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，一經定罪，最高可被判監兩年。