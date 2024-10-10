海關破最大宗沉香木走私案　南沙抵港貨櫃藏$1800萬沉香木拘一女

香港海關於9月25日在屯門內河碼頭破獲偵破一宗有紀錄以來最大宗沉香木走私案，亦是首次發現有不法分子用海運貨櫃走私沉香木。海關人員在一個從廣東南沙抵港的20呎貨櫃內檢獲接近一噸沉香木，市值約1800萬元。經過調查後，海關拘捕一名35歲女子，並相信行動已成功截斷沉香木供應鏈。



人員在一個從廣東南沙抵港的20呎貨櫃內檢獲接近一噸沉香木。（黃偉民攝）

人員在一個從廣東南沙抵港的20呎貨櫃內檢獲接近一噸沉香木。（黃偉民攝）

檢近一噸的沉香木 相信砍伐100棵沉香樹

海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，相信該批接近一噸的沉香木砍伐自超過100棵沉香樹。此外，海關首次發現不法分子利用海運貨櫃意圖偷運沉香木，不法之徒為逃避海關追查，採取非常迂迴的走私路線，不排除沉香木產自越南，並由越南經內地偷運到港；亦不排除不法之徒用迂迴路線，再轉運至其他地方。今次檢獲的沉香木數目龐大，估計部份會供應本港市場，但大部份將偷運至其他地方。海關相信今次行動已成功截斷沉香木供應鏈及對走私團夥造成沉重打擊。

人員在一個從廣東南沙抵港的20呎貨櫃內檢獲接近一噸沉香木。（黃偉民攝）

人員在一個從廣東南沙抵港的20呎貨櫃內檢獲接近一噸沉香木。（黃偉民攝）

沉香木將交予漁護署科研及保育

經調查後，海關拘捕一名35歲女子，聲稱為收貨公司的董事，已獲准保釋候查。劉指出，完成司法程序後，該批沉香木將交予漁護署進行科研及保育等工作。

香港海關於9月25日在屯門內河碼頭破獲偵破一宗有紀錄以來最大宗沉香木走私案。（黃偉民攝）

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇指出，今次檢獲的沉香木受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》管制，一經定罪，可被罰款1000萬元及監禁10年。沉香木源自於沉香樹，沉香樹屬於瑞香科沉香屬，一共有逾20個品種，分布在泰國、越南、印尼等東南亞地區。每當沉香樹樹木受損害或病菌感染，樹木會分泌樹脂保護樹身，而樹脂帶有獨特香氣，儲存在沉香木內，因此沉香木可以製成香油、雕刻品或飾品。

沉香木價格高昂，市場需求殷切，導致沉香樹在野外被大量砍伐，香港也有不法分子在鄉郊非法偷竊或偷偷砍伐香港原生土沉香樹。沉香樹已被國際自然保護聯盟評為二危甚至極危級別，以馬來沉香為例，因被過度砍伐，樹苗成長速度無法彌補野外大量被砍伐的成熟沉香樹，導致野外種群急劇減少超過8成，當中馬來半島野外種群已經滅絕。

瀕危野生動植物物種國際貿易公約早於1995年已經將馬來沉香列入公約附錄二，並進一步在2005年將所有沉香屬共20多個品種列入公約附錄二，管制國際貿易保護沉香樹。本港不時檢獲非法進出口過境的頻危物種，漁護署及海關會繼續保持高度警覺，加強前線人員對鑒定沉香木等瀕危物種的形式，在各國進出口管制站，進行聯合行動合力打擊瀕危物種走私活動。