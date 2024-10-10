蛋白粉味精藏$1200萬K仔　海關破兩案拘3人　16歲中五生收件被捕

海關一共偵破兩宗空運及海路販運氯胺酮（K仔）案件，共檢獲24.5公斤K仔，市值1,200萬元。其中一批毒品來自德國的海運拼裝貨櫃，收藏在蛋白粉、玩具、電飯煲及奶粉中；另一批毒品則來自荷蘭，報稱為味精的空運包裹。海關以監控遞送行動拘捕3人，包括一名收件的16歲中五男學生。



行動中，海關共檢獲24.5公斤氯胺酮，市值1,200萬元。（陳浩然攝）

德國海運拼裝貨櫃報稱載家居個人物品 藏$750萬毒品

第一宗案件，早前香港海關透過風險評估，鎖定一個來自德國海運拼裝貨櫃。根據資料顯示，貨櫃裝有11批不同種類貨物，其中一批報稱家居及個人物品。海關發現，貨物的寄貨人及收貨人為物流公司，但兩者沒有近期相關海運紀錄。根據上述原因，海關扣留該批貨物，並於9月27日於葵涌貨櫃碼頭大樓進行檢驗，

海域科貨櫃貨物檢查組督察趙敏婷表示，關員在貨櫃中間找到該批貨物，當中涉及17箱物品，人員對貨物進行X光檢查，發現影像有可疑。從影像中，發現紙箱貨物內有顏色密度不一致的袋狀物，人員隨即打開紙箱檢查，發現樽裝蛋白粉內藏以透明膠袋包裝的可疑粉末。經快速毒品測試後，粉末樣本對氯胺酮呈陽性反應。最終，海關檢獲15.5公斤懷疑氯胺酮，市值約750萬元。

海關指，案中不法之徒巧妙地收藏毒品於不同物品裏，包括蛋白粉、玩具、電飯煲及奶粉，增加檢驗難度。販毒分子亦利用拼裝貨櫃大量貨物作掩飾，以逃避海關人員偵查。經過前線人員細心觀察，及使用精進儀器成功搜出毒品。

毒販先囤貨在貨倉 利用本地物流運輸鏈運毒

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚指，案件隨後交由毒品調查課跟進調查，於10月7日在深水埗一帶進行監控遞送行動。於中午時分，一名31歲本地男子前來收貨，並將貨物放在輕型貨車上，男子其後駕車將貨物運送至大埔。海關人員見時機成熟，拘捕該名電召貨車司機，他涉嫌收取數百元簽收及運送該批貨物。男子獲准保釋候查，案件仍在調查中。

案件中，販毒集團用多重貨車司機安排物流，先安排貨車司機在碼頭提貨，然後將貨物放在貨倉暫存，等待時機成熟，再將該批毒品流入市內，手法狡猾，希望以不用現身，背後遙距操控，利用本地物流運輸鏈，進行一層一層的販毒，掩人耳目減低被海關偵破風險。

海關呼籲物流界從業員，要提高警覺，如有懷疑任何人利用物流公司業務進行販毒，立即通知海關，避免受牽連。又建議物流業界可要求客人提供更多貨物資料，例如客戶公司登記文件，貨物裝箱單收據等。

海關從一批來自荷蘭、報稱為味精的空運包裹發現毒品。（陳浩然攝）

荷蘭空運包裹僅運送一包味精惹懷疑 海關拘16歲中五男學生

第二宗案件發生於10月7日，海關機場課人員揀選一批來自荷蘭、報稱為味精的空運包裹。經關員查驗，箱內只有一包印有味精的包裝袋。海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌指，使用昂貴空運途徑，運送一包味精十分罕見，所以引起海關懷疑。人員立即用X光掃描系統及拉曼光譜儀進行偵測，證實包裝袋內並不是味精，為9公斤懷疑氯胺酮，市值440萬元。

海關於10月9日在柴灣區進行監控遞送行動，拘捕一名16歲本地中五男學生，他當時在住所門口收取包裹。同日稍後，再在慈雲山拘捕一名20歲本地男子，懷疑他教唆他人收取包裹。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察趙敏婷（左）及海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚（中），海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌（右) 交代案件。 （陳浩然攝）

海關呼籲，年青人切勿貪圖金錢利益，接受任何報酬參與販毒行為，切勿低估販毒刑事責任，市民亦不要受其他人委託，將違禁品進出香港。在未確定物品屬性下，不要貿然為他人運送物品，市民亦避免將個人地址及資料轉交其他人，收取包裹。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線1828080作出舉報。