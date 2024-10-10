一日3宗旅客行李藏毒案　泰國大馬抵港　海關檢$520萬大麻花冰毒

海關昨日（9日）在機場偵破3宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約13.5公斤懷疑大麻花和約3公斤懷疑冰毒，估計市值約520萬元。3名旅客分別從泰國及馬來西亞抵港，3宗案件仍在調查中。



海關為兩名由泰國來港的男子清關時，共檢獲約13.5公斤懷疑大麻花。（海關提供）

首兩宗案件涉及一名24歲和一名20歲的男旅客，兩人昨日分別從曼谷，及清邁經曼谷飛抵本港。關員清關時，在他們的寄艙行李內，分別檢獲約7.8公斤及5.7公斤懷疑大麻花，遂把他們拘捕。該批毒品以膠袋及真空包裝袋包裹，並混雜於個人物品當中。

第三宗案件則涉及一名30歲男旅客，他昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱的夾層中檢獲約3公斤懷疑冰毒，該名男子隨即被捕。

一名30歲男旅客昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港，海關在其行李檢獲3公斤懷疑冰毒。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。