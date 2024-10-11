警十一黃金周打擊的士違規　拘3男發46傳票涉濫收車資、拒載等

因應十一國慶黃金周長假期，為提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗及維持交通暢順，警方於9月26日至10月10日期間，展開為期兩周代號名為「駒始」的行動，以打擊涉及公共服務車輛，特別是的士違規行為及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。



整個行動中，警方針對的士違規行為，共拘捕了3名本地男子，年齡介乎33至54歲，以及發出了46張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。



警方針對的士違規行為拘捕3名本地男子，以及發出了46張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。（警方提供）

除此之外，為保障乘客安全，警方於行動中，就公共服務車輛違規事項一共發出1,655張違例行車定額罰款告票，並將41輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛拖往扣留中心作進一步檢驗。

另外，警方就導致交通阻塞的違泊車輛，特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊行為進行嚴厲執法。行動中警方一共就相關違泊的事項發出22,377張違例泊車定額罰款告票，並拖走7輛嚴重阻塞交通的車輛。

除執法行動外，警方在各區進行教育及宣傳活動，向市民及訪港旅客派發1,605件紀念品及3,484張宣傳單張，以提高市民及訪港旅客對相關罪行的認知及警覺性。

除執法行動外，警方在各區進行教育及宣傳活動，向市民及訪港旅客派發1,605件紀念品及3,484張宣傳單張，以提高市民及訪港旅客對相關罪行的認知及警覺性。（警方提供）

警方希望透過一連串執法行動，嚴厲打擊的士業界中的害群之馬及公共服務車輛的違法行為。行動結束後，警方仍會對上述違法行為採取嚴厲的執法行動。如市民或訪港旅客懷疑的士濫收車資或拒載，應記錄司機資料、車牌號碼及時間地點等資訊，並通知警方作出跟進。