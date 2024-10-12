有片｜國泰赴三藩市航班老翁作滋擾行為　抵埗後遭美警上手銬押走

網上流傳一段長約33秒片段，拍攝到一名老翁在國泰航班上被美國警察鎖上手銬押離機艙的經過。片段甫開始，該名老翁由空姐攙扶下向前行，期間空姐不斷安撫其情緒：「冷靜啲，行多幾步就到，我會幫你。」惟老翁則以廣東話高呼回應：「我犯咗咩法？我犯咗法就可以用法律懲戒，但我無犯到法！」，又曾稱﹕「我80幾歲！」。片段中可見老翁雙手被鎖上手銬，身後有兩名美國海關及邊境保衛局警察（U.S. Customs and Border Protection Police）押著他離開。網傳該老翁在飛行途中要求打開機艙門，被拒後做出滋擾行為，最後航班降落後遭美國執法人員帶走。



國泰回覆《香港01》查詢時表示，在10月8日由香港出發前往三藩市的CX872航班，因一名顧客在機上作出滋擾及影響飛行安全的行為，機組人員先後作出口頭及書面警告，並於航班抵埗後通報當地警方協助跟進，由執法人員陪同下機。事件中並無機組人員或顧客受傷。國泰強調，所有決定均以顧客及機組人員的安全為首要考慮，而基於有關行為危害飛行安全，已向該名顧客發出通知，拒絕其搭乘國泰集團航班。

一名空姐扶著老翁離開機艙，期間老翁不停指自己沒有犯法。

老翁雙手被鎖上手銬帶離機艙。

老翁雙手被鎖上手銬帶離機艙。