將軍澳中醫醫院地盤男工疑墮三層樓　頭腳受傷送院命危

將軍澳百勝角路中醫醫院及政府中藥檢測中心地盤發生工業意外。今日（12日）下午2時43分，一名男工人疑於上址5樓位置墮下至2樓，傷及頭部與腳，初步清醒。救護員到場為傷者敷治包紮，並將他送往伊利沙伯醫院治理，情況危殆。警方將案件列作工業意外跟進。



涉事地盤正興建將軍澳中醫醫院及政府中藥檢測中心。（翁鈺輝攝）

60歲姓何男傷者送院時戴上頸箍及以氧氣罩協助呼吸，臉上留有一條血痕，並由一名建築工陪同。據了解，何男事發時在地盤5樓安裝空調管道，上疑未有正確佩戴安全帶，工作期間懷疑意外失平衡跌落2樓，導致後腦流血、左腳受傷，幸仍清醒，工友發現後報警將他送院。

傷者送院時需戴呼吸機，臉上留有一條血漬。

建築署回覆《香港01》查詢時表示，今日（12日）下午約2時半，將軍澳中醫醫院及政府中藥檢測中心發展項目地盤分判商的一名冷氣工人被發現受傷倒臥在中醫醫院大樓2樓。傷者清醒送院，現正在伊利沙伯醫院留醫。總承建商已派人到醫院協助事主及其家屬。

事發後地盤已立即停止相關工程，建築署已要求總承建商提交報告，與其他相關部門調查事故成因，由於調查仍在進行中，署方暫時未能提供進一步資料。

一名建築工陪同傷者。

翻查資料，本港首間中醫醫院於上周三（9日）命名為「香港中醫醫院」。醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府正全速推展各項開院籌備工作，以期明年年底起分階段投入服務。

香港中醫醫院位於將軍澳百勝角路一號，提供純中醫、以中醫為主，以及中西醫協作形式的臨床服務，當中涵蓋政府資助的住院及門診服務。該院同時亦擔任培訓、科研等工作，為3間本地大學的中醫學院或中醫藥學院學生提供臨床實習機會，並成為執業中醫師的臨床培訓平台。此外，該院亦會聯同本地、內地和海外的大學及教育機構進行臨床科研、中成藥開發，以及其他與中醫藥相關的研究。