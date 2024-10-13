重陽節連假港島警跨部門反爆竊　一連四日設路障無人機海陸空巡邏

適逢重陽節連假，不少港人外遊。有鑑於長假期為爆竊案高峰期，港島總區衝鋒隊的野外巡邏隊、東區、灣仔區、中區、西區警區、水警南分區的特遣隊及軍裝巡邏小隊，聯同港島總區防止罪案辦公室、無人機隊、機動部隊及政府飛行服務隊等多個不同部門，在重陽節長週末（10至13日）展開一連4日跨部門聯合反爆竊行動。



適逢重陽節長假期，港島總區多個部門展開一連四日（10至13日）反爆竊行動。（警方提供）

行動期間，人員在香港島半山郊區及港島南區一帶屋苑的山坡及附近的密林，進行高調巡邏及搜捕行動，並在不同時段於不同位置，策略性地設立路障，截查可疑車輛或人士。水警人員則在港島南區水域一帶，進行夜間巡邏；警察無人機隊及政府飛行服務隊，亦於上述地點進行空域巡邏。

警察無人機隊及政府飛行服務隊，於港島半山郊區及港島南區一帶進行空域巡邏。（警方提供）

此外，港島總區防止罪案辦公室亦於港島多處派發傳單，提醒市民外出時要確保住所內保安設施操作正常及鎖好門窗，盡量避免將貴重財物及大量現金擺放於單位內。如市民從屋苑閉路電視或窗外留意到住所附近的山坡有可疑活動或可疑人出沒，應立即報警求助。

水警人員則在港島南區水域一帶進行夜間巡邏。（警方提供）

中區警區亦響應港島總區反爆竊行動，中區警區特遣隊和軍裝巡邏小隊人員、聯同港島總區機動部隊及警犬隊，在區內高危地點進行一系列反爆竊行動。中區警區特遣隊人員加強提醒高危地點屋苑內的保安員，加強留意閉路電視，並提醒屋苑內居民在離開單位時記得妥善關閉門窗，配合人員在屋苑附近的山徑巡邏及部署。

警方在不同時段、於不同位置，策略性地設立路障，截查可疑車輛或人士。（警方提供）

警方會繼續與社區保持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導及策略性的部署，配合不定時高調巡邏及與其他部門展開聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產安全。

中區警區亦在facebook專頁呼籲，市民應密切留意周遭環境，特別是依山而建的屋苑，因匪徒有可能利用山坡叢林作為掩護，沿山路及後門潛入單位爆竊。建議市民安裝智能閉路電視系統，將即時可疑活動影像，迅速傳達予戶主及保安人員。

此外，市民亦需留意住所附近空置或裝修的單位，避免賊人潛藏。保安人員於入黑時份，亦需加強巡邏該類單位及附近山坡位置，以防賊人潛入犯案。如市民及保安人員發現住所附近的山坡或叢林出現不尋常聲音、標記或任何可疑人出現，切勿猶豫，立即通知警方。

中區警區特遣隊和軍裝巡邏小隊、聯同港島總區機動部隊及警犬隊，一連四日（10至13日）在區內高危地點反爆竊。（中區警區 Facebook）