何文田棚工墮斃｜死者遺妻子及在學子女　親友趕赴醫院情緒激動

今早（13日）何文田文福道一間正進行工程的國際學校發生奪命工業意外，一名50歲尼泊爾裔男工人拆棚期間，從15米高墮下，送院搶救後不治。據了解，死者與妻子育有兩名仍在求學的未成年子女，他為家中經濟支柱。妻兒等多名親友驚聞噩耗後，先後趕抵醫院；有人情緒激動，場面令人心酸。



大批親友趕赴醫院了解，有人情緒激動，場面悲傷。（羅日昇攝）

工業傷亡權益會十分關注事件，事後派員趕抵醫院協助家屬。該會幹事劉家樂表示，暫未見相關僱主或資方代表到場。劉稱，據悉當時是途人路經揭發事件，暫不確定現場有多少工友工作；警方及勞工處正在調查事件。

劉續指，棚類工作如搭建、拆卸或改造棚架，一般是需要考牌，受專業訓練；而棚工工作期間，則須佩戴全身式安全帶，而安全帶後面亦要扣上一條獨立救生繩，

死者妻子（中間藍衫）及兒子趕抵醫院。（羅日昇攝）

事發於今（13日）早11時38分，男事主於文福道一所正進行工程的國際學校拆棚期間，由15米高處墮下，倒臥於面向公主道方向路面，驚動多人報案。事主昏迷被送往廣華醫院搶救後，證實不治。警方及勞工處正調查事故成因。

據了解，死者50歲，為尼泊爾裔，持有香港身份證。消息稱，學校外牆正在維修，前日（11日）開始拆棚，預計今日完成。事發時，事主亦正進行棚架拆除工作，準備午膳前發生意外。現場遺下一頂染血的安全帽，據悉死者有佩戴安全帶。

涉事國際學校「Stamford American School Hong Kong」回覆查詢時指，該校物管公司承建商的一名員工，今日在校園內發生工業意外，不幸離世。校方深感悲痛，並向其家人、親友及和同事，致以深切慰問。

該校續指，一直視保障員工及學生的健康和安全為首位，盡一切努力確保學校遵守所有適用的職業健康和安全法律和法規，同時要求物管公司及承建商遵守同樣的準則。校方正積極配合當局調查；而受影響位置的所有工程，均已暫停，直到當局允許工程繼續進行及確保工程可安全完成。

現場遺下一頂染血的安全帽。（鄭嘉惠攝）

現場遺下一大灘血迹。（鄭嘉惠攝）

傷者昏迷送院搶救後，終告不治。（馬耀文攝）