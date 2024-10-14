香港動植物公園8猴亡｜爺孫同遊未能賞猴感失望　女童：唔開心！

香港動植物公園8隻猴子一日內死亡，公園關閉哺乳類動物區以調查原因。帶同孫女專程從北角及南區來觀看猴子的家長，得悉園區關閉感到失望，指小朋友對動物多感興趣，女童更直言：「唔開心！」目前只能遙望猴子。



香港動植物公園8隻猴子一日內死亡，公園關閉哺乳類動物區以待調查原因，遊人只能遙望猴子。（馬耀文攝）

麥氏夫婦專程帶孫女從北角到香港動植物公園觀賞動物，到埗才知道有8隻猴子猝逝，雖然不擔心可能有病毒，但對於哺乳類動物區關閉「少少失望」。被問到看不到猴子，梁小朋友則直言：「唔開心！」

麥太指他們不時去動物公園，「去廣州都成日去，應該係感染啲病毒掛突然咁走，（我們）抵抗力好強嘅。」指過往前來見到動植物公園的猴子都「生猛」。

麥氏夫婦專程帶孫女從北角到香港動植物公園觀賞動物，到埗才知道有8隻猴子猝逝，雖然不擔心可能有病毒，但對於哺乳類動物區關閉「少少失望」。被問到看不到猴子，梁小朋友則直言：「唔開心！」（馬耀文攝）

梁先生亦都帶孫女由南區前來看馬騮，直言「睇唔到馬騮有啲失望，我哋市民做唔到乜，死咗8隻馬騮有啲可惜啦。」他指小朋友對動物感興趣，會再來遊玩，坦言：「我哋擔心都冇用，係認識範疇以外。」

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香港動植物公園8隻不同品種的猴子一日內死亡，原因待查。園內告示指，哺乳類動物區於今日（14日）起關閉，以進行清潔和消毒工作，在此期間其他設施會如常開放。

公園已用鐵閘及膠帶等圍封哺乳類動物區，遠眺其他猴子如常在籠內生活走動，遊人可以離遠望到猴子。出入口有保安員看守，他們均戴上口罩；職員穿上保護衣餵猴。

香港動植物公園8隻不同品種的猴子一日內死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

香港動植物公園猴子死亡事件，涉及1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴，其中棉頂狨猴屬於極危物種，主要分佈在哥斯達黎加至哥倫比亞西北部。至於白臀長尾猴、松鼠猴及白面僧面猴，則分別主要分佈於非洲中部及東部、南美洲、巴西和委內瑞拉等多國，均屬無危物種。

康文署指已聯繫漁農自然護理署，並安排動物屍體進行解剖化驗，以了解動物的死因。署方會密切監察其他動物的狀況。