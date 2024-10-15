警一周接81宗網上求職騙案涉款$1230萬　男子收訊息誘刷單失$40萬

網上騙案禁之不絕，警方在「守網者」網站表示，在過去一周共接獲81宗網上求職騙案，涉及騙款達1,230萬港元。一名男受害人於本月報案，指早前透過WhatsApp收到白撞訊息，對方訛稱招聘線上推廣（刷單）工作，受害人按指示在對方提供的虛假網站註冊及登入「開工」。其後對方假扮網站客服，要求受害人多次轉帳，受害人最終發現無法提款，始知受騙，損失40多萬港元。



一名男子早前接獲白撞訊息，被引誘參與刷單，結果墮入求職騙局，損失逾40萬元。（CyberDefender 守網者fb）

警方指出，「刷單騙案」並非新鮮事，騙徒一般在社交媒體，以白撞訊息接觸受害人，藉「搵快錢」、毋須學歷或經驗及高佣金為誘餌，標榜在指定平台或商號不斷假扮購物，以營造多人光顧的假象，以賺取佣金。受害人可能會先透過小注任務獲取微小利潤，之後被騙徒引誘投入更大注碼，但其後騙徒會以違規操作等理由，不停要求受害人轉帳，最終受害人無法取回金錢才揭發受騙。

警方提醒市民在網上求職時要保持警覺，若對方提供網址要求登記，市民可到「守網者」網站（https://CyberDefender.hk）使用「防騙視伏器」，或利用警方的「防騙視伏App」，輸入有關網址、社交帳戶、電話號碼等，即時評估詐騙風險。