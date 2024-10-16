一日4宗｜多間保險公司收可疑信最少3封寫「有炭疽」　重案組跟進

一日發生4宗保險公司收可疑信件案！繼今日（16日）中午，新蒲崗友邦九龍金融中心一間保險公司收到假炭疽菌信後，警方於下午分別再接獲3宗同類案件。下午3時44分，九龍灣宏遠街1號一號九龍一間保險公司職員報案，指收到寫有「內有炭疽」的信件。爆炸品處理課（EOD）接報到場，開信後證實沒有危險。及至5時27分，鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈一間保險公司職員報案，指收到寫有「內有炭疽」的信件，爆炸品處理課（EOD）到場，證實信內有粉末，但並不是炭疽菌。



晚上7時54分，警方再接獲報案，指觀塘創紀之城一期一座一間保險公司，收到可疑信件，信件被帶到觀塘警署，爆炸品處理課（EOD）奉召到場檢查。



警方經調查後，證實粉末沒有爆炸成分，已檢走作進一步檢驗。4宗案件列作「刑事恐嚇」，將合併交由東區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。



現場消息指，栢克大廈涉事保險公司所收到的信件是經郵箱寄出，信件內有粉末但並不是炭疽菌，及寫有「摧毁你間公司」的恐嚇字句。

九龍灣宏遠街1號一號九龍一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（曹德熙攝）

據了解，於今日（16日）中午12時至下午5時許，本港多區，包括新蒲崗、九龍灣和鰂魚涌，分別有3間不同的保險公司，收到懷疑炭疽信件，公司收信的職員發現信件內有一些可疑粉末，及內有電腦打印「內有炭疽」之類的字句。

警方到場後疏散涉案樓層，出動爆炸品處理課人員。經檢查後，相信信件內的粉末，初步沒有危險，懷疑是玻璃粉末；而九龍灣保險公司收到的信件內亦印有恐嚇字句。

至晚上7時許，創紀之城一座32樓一名職員，持一封懷疑內有可疑物的信件，到觀塘警署報案，報稱今日下午約1時收到該封可疑信件，爆炸品處理課人員其後到場檢查，案件現正在調查當中。

九龍灣宏遠街1號一號九龍一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（曹德熙攝）

友邦保險回覆《香港01》查詢時表示，新蒲崗友邦九龍金融中心今日收到懷疑附炭疽菌信件，警方已經迅速確定調查結果顯示信件並無附帶炭疽菌或任何有害物質。在發現可疑信件時，友邦已經立即報警，並疏散有關樓層的所有人士，客戶服務亦無受到任何影響。

鰂魚涌華蘭路栢克大廈一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件，警方到場調查。（梁偉權攝）

鰂魚涌華蘭路栢克大廈一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（梁偉權攝）

鰂魚涌華蘭路栢克大廈一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（曹德熙攝）

觀塘創紀之城一間保險公司，接獲可疑信件。（曹德熙攝）

觀塘創紀之城一間保險公司，接獲可疑信件。（曹德熙攝）

今日中午12時47分亦發生收假炭疽菌信事件，新蒲崗太子道東712號友邦九龍金融中心的職員報案，指有同事收到信件，信封上寫「內有炭疽菌」。救援人員到場，寫字樓內18男33女疏散離開，警方召來爆炸品處理課（EOD）協助，反恐特勤（CTRU）人員亦到場，消防出動危害物質專隊，案件暫列勒索處理。

▼友邦九龍金融中心職員「炭疽菌信」調查情況▼



友邦九龍金融中心職員報案，指同事收到信件，信封上寫「內有炭疽菌」。爆炸品處理課（EOD）及反恐特勤（CTRU）到場，案件暫列勒索處理。（梁偉權攝）

人員身穿白色保護衣調查事件。（梁偉權攝）

消防出動危害物質專隊人員。（梁偉權攝）