屯門欣田邨公屋單位淪私煙倉　海關拘兩無業男女檢$54萬私煙

香港海關今日（17日）在屯門欣田邨進行反私煙行動，搗破一個公屋單位私煙儲存倉庫，檢獲共約12萬支懷疑私煙，估計市值共約54萬元，應課稅值約40萬元，拘捕兩名無業男女。



海關在屯門欣田邨搗破一個私煙倉，檢獲共約12萬支懷疑私煙。（林振華攝）

海關下午於屯門欣田邨對開，截查一對無業男女，分別為37歲男及39歲女子。人員於兩人手持的手提袋，發現1萬支懷疑未完稅香煙，隨即進行拘捕。人員隨即押解兩人到附近的屋邨單位調查，再檢獲11萬枝私煙。行動中，海關共檢獲12萬支私煙，估計市值共約54萬元，應課稅值約40萬元。

海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組調查主任李家琳指，懷疑有人利用上址單位，作分銷儲存私煙用途，海關相信，行動已堵截屯門區私煙供應。案件仍在調查中，海關將會繼續追查該批私煙的來源及流向。據悉，上址單位屬其中一名涉案人士租用。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。