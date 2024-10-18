青馬大橋電單車直撼工程車車尾　鐵騎士倒地頭部重創搶救不治

今日（18日）中午12時48分，青馬大橋慢線、往九龍方向發生奪命車禍，一輛電單車與一輛工程車相撞，22歲姓林鐵騎士頭部重創昏迷，救援人員趕抵將傷者送到仁濟醫院，惟搶救數小時後不治，警方正調查意外成因。



電單車直撞工程車車尾，司機頭部重創倒地。（馬路的事討論區圖片）

由網上圖片可見，傷者雙腳被其電單車壓住懸空；車上一個運輸公司的袋打開，物件四散，當中包括一樽水和食肆的袋。電單車直撞工程車尾，車身摺曲；工程車尾凹陷，尾玻璃粉碎。

Lalamove表示，十分關注今日（18日）中午在青馬大橋發生的一宗交通意外，並確認意外中的電單車司機為Lalamove的司機夥伴，對於這位司機的離世表示深切哀悼，並向其家人致以最深切的慰問。Lalamove正嘗試聯絡該名司機夥伴的家人，希望在這艱難的時刻提供適切的協助。根據記錄，意外發生時司機並非在處理Lalamove的送貨訂單，而上一次經平台接單日期已超過一個月。

電單車直撼工程車車尾，電單車嚴重損毀，地上遺下大量血跡。（蔡正邦攝）

鐵騎士頭部重創，大量出血，送院急救。（翁鈺輝攝）

警方於中午12時42分接獲的士司機報案，指他駕車駛經青馬大橋時，有一塊指示牌倒下，打中其車身，他沒有受傷。現場消息指，青馬大橋營運商派出的工程車於12時43分到場協助處理，的士其後駛走。正當工程人員處理指示牌時，相隔僅1分鐘，後方突然傳來巨聲，涉事電單車駛至直撞工程車車尾，鐵騎士倒地頭部重創。

現場所見，工程車車尾被撞凹，電單車嚴重損毀，路面亦未見有剎車胎痕。據知，鐵騎士22歲姓林，工程車司機40歲姓林，事發時正在處理路牌。

事發前青馬大橋一塊指示牌倒下擊中的士，營運商派工程車到場處理。（蔡正邦攝）

地上遺下大量血跡，電單車放有運輸公司車尾袋。（蔡正邦攝）

工程車車尾凹陷，相信是由電單車運送的袋子散落地面。（蔡正邦攝）

一輛電單車與一輛工程車相撞，警方正圍封現場調查。（蔡正邦攝）

電單車直撞工程車車尾 現場遺大量血跡

電單車司機頭部重創 送院搶救

運輸署宣布，因交通意外，青嶼幹線（青馬大橋）往九龍方向的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。