海關截2貨櫃檢$1.7億華為、榮耀電子產品　料走私內地逃稅$2200萬

海關於一艘目的地為菲律賓的出口遠洋船上，發現兩個載有總值1.7億元走私電子產品的貨櫃。海關指出，人員根據情報分析及風險管理，揀選兩個報稱載有塑膠保護箱、分別重25噸的貨櫃，透過X光檢查後，影像顯示櫃內貨物不一致，並不是單一貨物，於是打開檢查，發現櫃內有大量未列載艙單貨物，包括全新的手提電話、電話配件、智能手錶及平板電腦，總值約1.7億元，但未有發現報稱的塑膠保護箱。當中手提電話的數量佔總數約一半。



根據現場證物所見，走私電子產品大多是中國品牌，包括市值約1000元的智能手錶「華為WATCH FIT 3」、約2000元的平板電腦「HONOR榮耀Pad 9」、約1700元的智能手機「HONOR榮耀 X8b」。據了解，海關調查發現這些產品生產地在東南亞地區，例如越南、印度等。菲律賓亦有使用此類電子產品，但該國入口電子產品並無稅項。因此，不排除走私貨物至菲律賓後，最終會再走私往內地以逃稅。

海關偵破兩宗出口遠洋船貨櫃走私電子產品案，根據海關展示的證物，貨物大多是中國品牌。（蔡正邦攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃指出，由於出口塑膠保護箱罕見，而目的地菲律賓本地市場有膠製品供應，進口塑膠保護箱並不合乎成本效益。此外，根據過往經驗，一般單一塑膠類貨櫃的重量不會超過20噸，而今次貨櫃重25噸。不論是貨物的種類或重量，均惹海關人員懷疑，於是作出進一步調查，並揭發櫃內有走私貨物。

海關指出，內地市場對電子類貨物需求殷切，不排除有不法分子採用迂迴路線，將貨物走私至菲律賓，再走私到內地，海關估計如果此批貨物成功走私至內地，可逃稅額達2200萬元。海關正調查貨物的來源及最終目的地，調查仍在進行中，不排除有人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃交代走私案。（黃煦緻攝）

海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。