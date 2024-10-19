將軍澳跨灣大橋現壁畫藏一重點　蕭澤頤﹕培育年輕人愛守法

將軍澳警區與非牟利組織「畫美麗香港」及一眾協辦機構，今日（19日） 在將軍澳跨灣大橋舉行「畫美麗將軍澳壁畫落成典禮」。在將軍澳跨灣大橋行人天橋上一段114米長的區域進行壁畫創作，是本港首次在跨海大橋上執行的警察壁畫項目，亦同時呼應「行政長官2023年施政報告」中鼓勵各區設立獨特的拍照地標，以展示地區獨特性的社區發展方向。壁畫中亦藏有防騙吉祥物「提子」，希望帶出警務處處長訊息，提醒市民提防騙子。



將軍澳警區由今年年初首次舉辦「畫出美麗將軍澳寫生比賽2024」，300多名中小學生、將軍澳區居民、少年警訊以及耆樂警訊成員參加，透過寫生以將軍澳海濱長廊、將軍澳跨灣連接路、香港單車館以及區內不同建築和風景為題，推動美術教育精神，同時鼓勵學生關愛他人及保護社區。將軍澳警區同年亦開始籌備將軍澳跨灣大橋壁畫項目，讓參賽者以及得獎者長期展示作品，藉此增加歸屬感，從而帶出愛惜社區以及守法的信息。

壁畫由設計到製作歷時一個多月，落成典禮由警務處處長蕭澤頤、西貢民政事務專員馬瓊芬、學校以及各機構部門代表等人出席。蕭澤頤致辭時稱，將軍澳警區自2021年起持續發展「將軍O的足跡」計劃，與不同單位合作，透過舉辦各式各樣的活動，推廣社區發展和歷史，從而培養年輕人去懂得愛「家」、愛「社區」以及愛「守法」。是次壁畫項目，正正是本年度「將軍O的足跡」重點計劃之一。

透過壁畫，市民可感受由壁畫藝術家Riitta所繪畫的將軍澳魅力，並欣賞到「畫出美麗將軍澳寫生比賽2024」的得獎作品、著名當代水墨畫家黃偉建，以及警方代表、將軍澳警區警民關係主任黃建甄署理總督察的畫作。