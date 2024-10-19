車CAM｜的士遇車衝燈加鐵騎自炒　煞得切均無撞　網民讚安全駕駛

長沙灣的士今早（19日）「連中兩元」，先在龍悅道與南昌街交界，幾乎被一輛衝燈貨van撞到，其後駛上龍悅道天橋時，前方電單車疑「碌過」路邊沙石，跣軚失控自炒，鐵騎士手腳受傷送院。的士兩遇驚險情況，都及時煞車停得切，未釀更嚴重車禍。有關的車cam影片在網上流傳後，獲網民大讚的士司機「兩次都停得到，安全駕駛，讚」。



的士在龍悅道與南昌街交界，幾乎與一輛懷疑衝紅燈的貨van相撞，的士車cam片段中見到，當時的士行車方向的交通燈為綠燈。（車cam L（香港群組）fb/Chan Ka Kiu）

車cam片段開始時，的士在龍悅道與南昌街交界十字路口的燈位等候，龍悅道的交通燈轉為綠燈後，的士遂開車。惟一輛黑色貨van突然由南昌街懷疑「衝紅燈」駛出。幸的士及時停下，避過與貨van相撞。

的士繼續與電單車沿龍悅道前行，電單車初時保持在行車線中央行駛。（車cam L（香港群組）fb/Chan Ka Kiu）

貨van駛走後，的士繼續沿龍悅道前行，其時鄰線一輛電單車駛前，走在的士前方。電單車起初一直在行車線的中央行駛，但駛上天橋後漸漸偏向左邊。其後電單車雖然一後返回行車線中央，但去到近李鄭屋邨附近一個右彎時，電單車再次駛近左邊，結果突然失控，鐵騎士連人帶車倒地，的士幸及時減速，未有撞到鐵騎士。

電單車隨後漸漸偏向行車線左邊。（車cam L（香港群組）fb/Chan Ka Kiu）

有網民看過片段後，指電單車司機「雙手有渣（揸）實手把，同埋佢入彎係有睇住個彎」，不解他「點會揸到咁邊，條路又唔係好急彎」，有人估計是司機「經驗唔夠，唔熟路」，未及察覺彎位「角度越嚟越深」，未有收慢，導致意外。亦有人見鐵騎士倒地後曾在地面滑行，擔心他「皮都磨爛」。

另有網民則大讚的士司機，在遇到衝燈車輛和電單車自炒時，「兩次都停得到，安全駕駛，讚」，形容司機「心態好，EQ高」；另有人則建議「下次見電單車再拉遠啲，26（電單車）炒起上嚟可以彈到好遠同好高」。

警方表示，於今早約11時12分獲駕駛人士報案，指在龍悅道北行方向，見到一輛電單車懷疑受馬路上沙泥影響跣軚倒地。救援人員趕至，發現43歲姓麥電單車男司機手腳受傷，幸仍清醒，將他送往明愛醫院治理。