天眼影晒｜連續兩日旺區偷手機　口罩男趁店員不備犯案

旺角及油麻地手機配件店懷疑發生連環盜竊案。上周三（16日）一名身穿灰色上衣，黑色短褲，白色波鞋，戴口罩的男子到旺角作案，偷走一部三星Galaxy M34手機後逃去，店主翻查閉路電視揭發事件。翌日（17日）該名男子身穿同樣服裝到油麻地，趁女店員不備，偷走一部iPhone 15 Plus後逃去。



旺角銀城廣場，該名男子伸手拿走三星Galaxy M34手機塞進褲袋，並離開店舖。（閉路電視片段截圖）

10月16日，該名男子於下午5時32分進入旺角銀城廣場地庫店內，其目光掃射手機維修區，其後向門外人士查詢：「你哋整機係咪呢度？」，佯裝尋求手機維修區，走入區入先拿起一條充電線，隨後放下，並伸手拿走三星Galaxy M34手機塞進褲袋，並離開店舖，離開時更佯稱「搵唔到（手機維修區）」。

店主Kenny表示，當時只是離開約5分鐘處理其他事務，豈料遭賊人盜取手機。他指，翌日翻查閉路電視才發現手機被賊人盜去，已經報警求助。又指該價值1000元的三星Galaxy M34手機屬於客人，並非他擁有，結果他需向客人賠償1500元。

該男子向門外人士查詢：「呢度係咪整機？」（閉路電視片段截圖）

該名男子走進手機維修區，先拿起一條充電線，隨後放下。（閉路電視片段截圖）

該名男子伸手拿走三星Galaxy M34手機塞進褲袋，並離開店舖。（閉路電視片段截圖）

男子將手機塞進褲袋。（閉路電視片段截圖）

男子得手後離開。（閉路電視片段截圖）

警方在10月17日下午2時57分接報，指男職員翻查閉路電視發現手機配件店的一部手機被人盜走，案件列作店鋪盜竊，交由旺角刑事調查隊跟進。

翌日到油麻地犯案

《香港01》接獲另一名失主報料，指上周四（17日）下午約5時25分，一名身穿灰色上衣、黑色短褲、白色波鞋、戴口罩的男子，進店時摸着腰包四處張望，其後目光鎖定收銀台上正在充電的iPhone 15 Plus，確定在旁整理貨架的女店員未有察覺之際，隨即試圖拔去充電線，初時一手拔線未能成功，後來得手後快步離開，整個犯案過程不足4秒。

女店員聞異響回頭見收銀台手機消失，立即轉身追出店外擒賊，可是該名男子已逃之夭夭。

閉路電視顯示，一名身男子一手摸着腰包，進入店內四處張望，其後目光鎖定收銀台上正在充電的iPhone 15 PLUS。（讀者提供閉路電視片段截圖）

閉路電視顯示，一名男子一手摸着腰包，進入店內四處張望。（讀者提供閉路電視片段截圖）

確定在旁整理貨架的女店員未有察覺之際，隨即試圖拔去充電線。（讀者提供閉路電視片段截圖）

賊人見一隻手未能拔線，於是出動另一隻手幫忙拔走。（讀者提供閉路電視片段截圖）

賊人得手後快步離開，整個犯案過程不足4秒。（讀者提供閉路電視片段截圖）

女店員回頭見收銀台手機消失，於是追出店外擒賊，惟該名男子已逃之夭夭。（讀者提供閉路電視片段截圖）

事主表示，當日將自己的iPhone 15 Plus放在收銀台充電，然後到距離收銀台約2個身位的位置整理貨架，未料被人偷去手機，察覺追出之際該名男子已向旺角方向逃去。

警方表示，當日晚上6時接獲報案，指手機配件店被偷去一部iPhone 15 Plus，賊人為一名年約30至40歲男子，案件列作盜竊，交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。