元朗大王廟火．救援實況｜燒通頂部分倒塌　雜物散落消防不斷射水

元朗一級歷史建築「大王古廟」今晚（21日）發生火警，消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊，灌救逾一小時後終將火救熄，惟大王廟已被「燒通頂」，並有部分屋頂倒塌。



現場片段見到，火勢大致救熄後，仍有不時有零星火舌，從廟內高處飄下，消防繼續在廟內射水，以防死灰復燃；廟內雜物則到處散落，一片凌亂。



元朗舊墟大王古廟發生火警，消防撲熄明火後入廟檢查，其間仍有零星火舌飄下。（元朗區議員李啟立提供片段截圖）

現場消息指，火警最初被救熄後，一度死灰復燃。元朗區議員李啟立接受《香港01》訪問時表示，消防撲熄火警後，向大王廟負責人取鎖匙，開門入內以確認無人被困，並調查火警起因。

從他提供的片段見到，明火被救熄後，大王廟頂部仍有煙冒出；消防員戴上呼吸器進入大王廟檢查，期間曾有火舌從廟頂跌下，消防其後再從廟內，向屋頂射水。

元朗舊墟大王廟發生火警，火光熊熊，濃煙升上半空。（元朗鄉約fb/Honleung Tang）

火警發生於今晚約6時48分，現場疑曾傳出爆炸聲。現場照片顯示，大王廟火勢猛烈，廟的頂部疑燒至塌下，大量濃煙升上半空，附近不少居民走到屋外了解。中電亦派員到場檢查電力有否受影響。另有影片見到，有目擊街坊形容火勢「好勁呀！」，又指大王廟已「燒通晒（頂）」，其後屋頂另一部分，疑不敵烈火塌下。

元朗舊墟大王廟發生火警，火光熊熊，濃煙升上半空。（元朗鄉約fb/Honleung Tang）

翻查資料，元朗舊墟大王古廟位於長盛街26C號，相信建於1669年康熙年間，為一座兩進三間式建築物，牆為青磚砌成；主要供奉洪聖大王及楊侯大王，是南坪圍及元朗舊墟的主廟。古廟沿襲太平清醮的問杯集俗，曾為衙門和官邸。它於1994年列為一級歷史建築，2009年12月18日確定評級。

鄰近舊墟長盛街72號，更有逾200年歷史的法定古蹟「晉源押」，它香港開埠前已開業，二戰後結束營業，為香港現存最古老的當舖。

元朗舊墟大王廟發生火警，消防到場灌救，濃煙升上半空。（王譯揚攝）