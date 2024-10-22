曾偉雄住所失竊｜大埔爆竊增　邵音音村屋有份　警屢部署行動打擊

警務處前處長曾偉雄位於大埔的獨立屋住所被人爆竊，損失少量飾物、手錶和現金等財物，案件列作「爆竊」處理，交由新界北總區重案組調查。



翻查警方網頁資料，今年首6個月的爆竊案數字為684宗，較去年同期572宗上升近兩成；當中新界北總區同樣錄升幅，今年上半年共172宗，較去年同期增幅逾三成，大埔區獨立屋或村屋亦多次竊匪目標，藝人邵音音大埔村屋年初同樣遇竊。



有見及此，新界北總區人員多次展開代號「帝聯」大型反爆竊行動，上月曾採取高姿態陸空兩路的高密度巡邏方式，亦利用無人機協助搜索偏遠山區的疑犯。行動中，亦多次拘捕爆竊案疑犯，上月偵破6宗新界北村屋爆竊案，拘捕兩名內地廣東男子；7月時亦拘捕6人，涉嫌與區内5宗爆竊以及企圖爆竊案有關。



警務處前處長曾偉雄。（資料圖片）

大埔區過往發生多宗爆竊案

本月11日，兩名大埔社山村村屋住戶先後報案指，發現住所睡房同被搜掠，懷疑遭到爆竊，警員接報到場調查，列作「連環爆竊」跟進，兩人合共損失逾7萬元財物。

本年7月13日，28歲鄺姓男子發現大埔南華莆大窩西支路村屋住所一個窗戶懷疑被撬開，屋内有搜掠痕跡，經點算，相信上址有一批約值4.3萬元的珠寶首飾、一隻約10萬元的勞力士（Rolex）手錶，以及約4萬元現金不翼而飛。

大埔「叠翠豪庭」過往曾發生爆竊案。（資料圖片）

本年5月18日，62歲郭姓女子發現大埔公路大埔滘段4188號「叠翠豪庭」住所陽台趟門懷疑被撬開，屋内有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊，發現上址約5萬港元現金、約6萬港元的外幣現金及一批共值約29萬港元的首飾被偷走。

本年2月23日，56歲男子返回大埔滘優景里20號新翠山莊獨立屋住所時，發現有被搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊，於是報警。經點算後發現80萬元財物不知所終，包括逾20隻手錶、珠寶首飾、多個手袋，以及現金。

十日內兩大埔豪宅遇竊失百萬元財物 CCTV直擊兩賊潛入捧走夾萬

上月17日，67歲施姓男子報案指，發現康樂園路獨立屋住所夾萬有被撬開的痕跡，夾萬內的財物不翼而飛，包括兩隻共值約70萬元的百達翡麗（Patek Philippe）手錶、共值約10萬元的金器及約10萬元現金懷疑被盜去。

上月7日，53歲吳姓女子報案，指發現大埔公路大埔滘段4188號大埔滘叠翠豪庭住所遇竊。警員接報到場，經初步點算，相信上址有一批約值50萬元的珠寶首飾及一些證件不知所終。

Facebook流傳兩段影片，懷疑拍攝到兩名賊人潛入大埔滘爆竊的過程，更發現一個賊人捧着夾萬離開。

賊人潛入屋內打開櫃桶翻找財物。（fb 「馬路的事討論區」影片截圖 Bosco Chu ）

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藝人邵音音村屋單位遇竊 天眼揭兩賊除鞋潛入屋翻櫃桶

本年2月19日，藝人邵音音報案指，發現大埔林錦公路新屋仔村屋3樓客房有被洗劫痕跡，經點算後發現約有價值3000元的外幣不翼而飛，網上一度流傳賊人犯案的閉路電視片段。

藝人邵音音提到大埔寓所被爆竊，心有餘悸表示「可唔可以唔好偷我哋呀？」。（資料圖片）

《香港01》記者當時向邵音音查詢，但她不欲多談，僅稱是女兒房間遇竊，形容「好得人驚」。有村民稱，邵音音的村屋單位早年已被爆竊過一次。

事發約兩個月後，邵音音出席公開場合提及此案，表示「事情發生咗之後，每日提心吊膽，晚晚瞓唔着，每晚都驚」，更指「可唔可以唔好偷我哋呀？」。

新界北總區上月曾展開反爆竊行動，採取高姿態陸空兩路並進的高密度巡邏方式。（警方圖片）

鑑於近期區內爆竊案有上升趨勢，警方新界北總區人員上月曾展開代號「帝聯」（KINGSLEAGUE）反爆竊行動，以情報主導的策略性部署，採取高姿態陸空兩路並進的高密度巡邏方式，除了不定時調動軍裝、便裝及野外巡邏隊人員於爆竊地點附近巡邏外，亦利用無人機協助搜索偏遠山區的疑犯。

警方提醒，市民於外遊或長期外出時應加強家居防盜措施，時刻鎖好門窗，晚上外出可留有少量燈光，尤其是低層或靠近山坡的住戶，以及正在進行棚架工程的屋苑。市民亦應避免將貴重物品或大量現金放在家中，村屋住戶可在室內和主要通道安裝監控攝像鏡頭，以提高安全防範。如市民發現有可疑人出現，應立即致電999報警。