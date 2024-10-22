警灣仔打擊違反入境條例　拘4印尼內地女　涉偽造文書逾期居留等

灣仔警區特別職務隊聯同灣仔分區軍裝巡邏小隊、跑馬地分區特遣隊、跑馬地分區軍裝巡邏小隊、港島總區機動部隊及入境事務處人員，根據線報及經深入調查後，今日（22日）進行代號「冠軍」行動，打撃違反入境事務條例的相關罪行。



人員在灣仔一帶，拘捕3名外籍女子及一名內地女子，年齡介乎32歲至45歲，涉嫌「行使偽造文書」、「逾期居留接受僱傭工作」及「逾期居留」。據悉，3名外籍被捕人來自印尼，持香港身分證；內地女則持雙程證。她們正被扣查，稍後將交由入境處跟進。

警方拘捕4人，涉違反入境事務條例的相關罪行。（警方提供）

根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年；而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。