車Cam直擊｜保時捷危駕5公里　逆線兼越雙白線終扒頭　網民批危險

駕駛時想「扒頭」是人之常情，但記得要保持安全。網上日前流傳一條「車cam」影片，顯示昨日（22日）下午3時許，一輛私家車在鰂魚涌行駛，前往會展一帶，尾隨一輛黑色保時捷懷疑一直想「扒頭」，在行車路上左穿右插緊追，甚至兩度逆線，險和的士迎頭相撞，最終在中環及灣仔繞道越過雙白線超前，全程約5分里。



許多網民笑言「鰂魚涌去到灣仔先至過到，技術認真麻麻」、「追得咁緊，唔知以為你爭佢好多錢」、「立即停牌」。



保時捷越過對面線，打算冒險「扒頭」。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

相關「車cam」長約1分鐘，相信事後遭到加速播放，難以聽清司機和乘客對話，片中可見，涉事黑色保時捷沿鰂魚涌海澤街往東區走廊方向行駛，一直緊追「車cam」私家車，懷疑涉事司機一直想「扒頭」，但受限於對面線有車輛和停泊的私家車和電單車，所以未能成功，保時捷更兩度越過對面線，打算冒險「扒頭」，險和對面線的士迎頭相撞，但涉事司機未能成功超前，繼續在「車cam」私家車後方位置。

保時捷原先沿右線行駛，但越過雙白線切入左線。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

當駛上東區走廊時，涉事保時捷左穿右插，但繼續駛在「車cam」私家車後方位置，但去到中環及灣仔繞道，保時捷原先沿右線行駛，但越過雙白線切入左線，成功駛在「車cam」私家車前方，出到灣仔會議道近港灣道，保時捷快到不知所終，全程大約5公里。

保時捷成功駛在「車cam」私家車前方。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片吸引大量網民留言，「搞咁耐都過唔到片主，好悶」、「瘋狂駕駛，遲早害死人，不能姑息」、「其實佢知唔知自己做緊乜呢？」。