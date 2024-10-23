屯門填料庫男工墮海｜消防於碼頭水底尋回遺體　土拓署：感難過

屯門第38區填料庫一名24歲水手，本周一協助船隻泊岸後意外墮海。土木工程拓展署表示，消防處今日（23日）早上於碼頭附近水底尋回一具遺體，確認為意外墮海失蹤的工人。署方對事件感到十分難過，向死者家屬致以深切慰問，表示會繼續聯同承建商向其家屬提供適切協助。



屯門第38區填料庫附近有工人墮海，救援人員在海面搜索。（翁鈺輝攝）

墮海失蹤男子姓冼，受聘為水手，負責替埋岸船隻繫上纜繩固定船身。周一（21日）中午12時51分，他和工友步行往船隻繫纜繩期間墮海，工友發現立即將水泡拋下，惟他瞬間失去蹤影，救援人員連日在屯門第38區填料庫對開海面搜救。

土木工程拓展署今日（23日）發新聞稿表示，署長方學誠對於一名分判商工人日前在屯門第38區填料庫意外墮海後離世感到十分難過，向死者家屬致以深切慰問，土拓署會繼續聯同承建商向其家屬提供適切協助。

屯門第38區填料庫附近有工人墮海，救援人員連續第二日在海面搜索。（翁鈺輝攝）

署方指該名工人於10月21日協助一艘船隻泊岸後意外墮海。消防處今晨約7時30分於屯門第38區填料庫碼頭附近水底尋回一具遺體，確認為早前意外墮海失蹤的工人。

土拓署正全力配合勞工處及警方調查事故成因，強調署署方嚴格要求承建商及分判商遵守安全指引，並於事故後即時要求該承建商及分判商停止有關工作及全面檢視安全措施，以防止類似事故再次發生。

屯門第38區填料庫附近有人墮海，救援人員在海面搜索。（資料圖片/王譯揚攝）