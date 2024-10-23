大角咀女途人「中頭獎」遭石屎砸傷　消防升雲梯移除大廈危險物

大角咀發生高空墮物傷人案。今日（23日 ）下午3時20分，警方接獲報案 ，一名女子途經埃華街56至58號大有樓時，上址突然有數塊石屎從天而降，擊傷女子頭部，傷者頭破血流，所幸保持清醒，經救護員初步包紥後，由救護車送往廣華醫院治理。



消防到場升起雲梯，檢視大廈高層外牆情況後，即場移除有即時危險的石屎批盪，涉及至少4個單位。警方則局部封鎖現場埃華街、大角咀道以及角祥街一帶。屋宇署職員到場了解。據悉，剝落的石屎大小每塊約成7厘米乘5厘米。



女傷者由救護車送往廣華醫院治理，其頭部以紗布包紥。

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根據市區重建局網頁資料，涉事大廈大有樓建於1974年，有50年樓齡。大廈對上一次的翻新工程為2008年2月進行，工程包括結構修葺、公用地方外牆油漆以及重鋪瓷磚。

運輸署宣布，因高空墮物埃華街往深旺道方向，近大角咀道的唯一行車線現已封閉。現時上址交通繁忙，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

大角咀一大廈有石屎從外牆剝落。（羅日昇攝）

有石屎從大廈外牆剝落，砸傷途人。（羅日昇攝）