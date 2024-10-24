養和醫院盜竊｜27歲實習男護士被捕　院方：終止該學生在校學習

養和醫院揭發連環盜竊案，警方拘捕一名27歲實習男護士，涉與9月至10月約一個月內多宗竊案有關，5名住院病人及4名醫護人員，分別被偷電話及多張信用卡，共損失11.6萬元。養和醫院回覆查詢時表示高度關注，院方已立即終止該名學生在護士學校的學習，正全力配合香港警方的調查。



養和醫院指，不會縱容任何犯罪行為，將嚴正處理事件。(資料圖片)

養和醫院回覆指，得悉本院最近發生了涉及一名護士學生的盜竊事件。院方正全力配合香港警方的調查； 繼警方採取行動後，院方已立即終止該名學生在護士學校的學習。

醫院對此事高度關注，對病人和員工的安全與保障，以及本院人員，包括職員及護士學生的誠信和操守極為重視，不會縱容任何犯罪行為，並根據法規和集團的政策採取適當的措施，嚴正處理事件。院方亦補充，不適宜就此事作進一步評論，事件目前已由警方處理。

警方以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名27歲男護士學生，涉嫌偷取及盜用5名病人及4名醫護人員的財物，涉及金額約11.6萬元。（陳浩然攝）

今年9月至10月期間，警方分別接獲5名曾於養和醫院住院的病人報案，指他們遺失電話，以及信用卡在他們不知情情況下被盜用，損失金額由1萬至4萬元不等，總金額約11.6萬元。

警方追查後，發現上述5位病人留院期間，均身處在涉事醫療機構同一樓層，而欺詐交易地點均為不同地區的電話商店。經翻查大量閉路電視，鎖定疑犯為一名在醫療機構實習的護士學生。調查顯示，該名被捕男子涉嫌利用工作之便，於實習的醫療機構住院房間內盜竊，再以該些信用卡在不同店鋪購入電子產品，並把產品轉售圖利。

警方昨日（24日）中午成功逮捕該名27歲本地男子，他正於該醫療機構就讀二年級護士課程，進行實習。據悉，他無欠債記錄，相信為因一時貪念，單獨犯案。警方亦於他身上尋獲另外4名醫護人員共5張信用卡，相信疑犯在昨日早上工作期間，在職員共用更衣室偷取該批信用卡。